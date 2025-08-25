ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¿´¤Ë¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡Á°9¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1989Ç¯¤Ë40ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Í¥¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤Î¶¸µ¤À¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Î¾¾ÅÄÍ¥ºî
¡¡¸½ºßÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃÝÃæ¤À¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÁÇ¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤¿·ÁÂÖÌÏ¼Ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃÝÃæ¤Ë¡¢MC¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤¬¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡Ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ë¤È¤«¤¹¤´¤¤¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢89Ç¯6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ç¤Î¾¾ÅÄ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ë§Íº¤µ¤ó¤¬¡ØÃÝÃæ¡¢Í¥ºî¡Ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ë¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡ØÍ¥ºî¤µ¤ó¡¢±ü¤ÎÊý¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥ºî¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¡¢¤³¤Î¤ä¤í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÆâÅÄ¡ËÍµÌé¤µ¤ó¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤Ç¤âË§Íº¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤³¤¤¤ÄÌÌÇò¤¤¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥ºî¤µ¤ó¤Î¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡Ù¤Î¡ÊÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¤¢¤¢¡ª¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±ó¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤³¤é¡ª¤³¤é¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡£Í¥ºî¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£Í¥ºî¤µ¤ó¡¢¤Ç¤«¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï²¥¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¿È¹½¤¨¤¿¤é¡Ë¡¢²¶¤Î¼ê¤ò¥°¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¼ê¤Î´¶¿¨¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤¬¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¼¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡£ÃÝÃæ¤Ï¡ÖËÍ¤¬ÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ê¿´¤Ë¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤Î¶¸µ¤À¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Î¾¾ÅÄÍ¥ºî
¡¡¸½ºßÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃÝÃæ¤À¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÁÇ¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤¿·ÁÂÖÌÏ¼Ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃÝÃæ¤Ë¡¢MC¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤¬¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡Ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ë¤È¤«¤¹¤´¤¤¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢89Ç¯6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ç¤Î¾¾ÅÄ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥ºî¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¡¢¤³¤Î¤ä¤í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÆâÅÄ¡ËÍµÌé¤µ¤ó¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤Ç¤âË§Íº¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤³¤¤¤ÄÌÌÇò¤¤¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥ºî¤µ¤ó¤Î¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡Ù¤Î¡ÊÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¤¢¤¢¡ª¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±ó¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤³¤é¡ª¤³¤é¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡£Í¥ºî¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£Í¥ºî¤µ¤ó¡¢¤Ç¤«¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï²¥¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¿È¹½¤¨¤¿¤é¡Ë¡¢²¶¤Î¼ê¤ò¥°¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¼ê¤Î´¶¿¨¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤¬¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¼¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡£ÃÝÃæ¤Ï¡ÖËÍ¤¬ÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ê¿´¤Ë¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£