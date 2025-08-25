ºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡¡¡È·ëº§±¿¡ÉÀê¤ï¤ì¡ÄÍ½ÁÛ³°¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ª¡×¡¡ºòÇ¯1·î¤ËÃæ´ÝÍº°ì¤È·ëº§
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È·ëº§±¿¡É¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼êÁê¤ò¸«¤¿Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤«¤é·ëº§Àþ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ì¤ÎÍÁ¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñÅªÀ®¸ù¤ò¤·¤¿¿Í¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¹â¤¤¿Í¤È·ëº§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÄÁ¤·¤¤¡×¤È´ÕÄê¤µ¤ì¤¿ºûºê¥¢¥Ê¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡×¤È´î¤Ö¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¿¤À·ëº§Àþ¤Î²¼¡¢¶á¤¯¤Ë°ìËÜ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¡Êºûºê¥¢¥Ê¤¬¡ËÉâµ¤¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Å»ö±¿¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¡ÊÆü¥Æ¥ì¤ò¡Ë¼¤á¤¿¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼°Ê³°¡Ê¤Î»Å»ö¡Ë¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¹¥¤¤Ê¤³¤È¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NG¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤¹¤´¤¤¥À¥á¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤´¼ç¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¡Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºûºê¥¢¥Ê¤Ï24Ç¯1·î¤Ë¸µ¡ÖKAT-TUN¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È·ëº§¡£Ãæ´Ý¤ÏÆ±Ç¯8·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤ÎÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¡¢º£Ç¯1·î3Æü¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£