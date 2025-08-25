ÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê48ºÐ¡¢ÂÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°Û¼¡¸µ¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¢¤é¤ï¡¡¥×¡¼¥ë¤Ç¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×³Ú¤·¤à
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2025Ç¯8·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö½ë¤¤¤±¤ÉµþÅÔ¤Ø¡×
ÊÕ¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤È¤·¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²Æ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½ë¤¤¤±¤ÉµþÅÔ¤Ø¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥×¡¼¥ë¡¡¥×¡¼¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¿åÃå¤òÃåÍÑ¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¥³¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤òÁÈ¤ß¡¢ÈþµÓ¤òÈäÏª¡£8ËçÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤Ê¿åÃå»Ñ¡×¡ÖÅ·»È²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£