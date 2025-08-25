くも膜下出血の予防法とは？Medical DOC監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「くも膜下出血の予防法」はご存知ですか？発症のリスクを上げやすい食べ物も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「くも膜下出血」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

くも膜下出血には怖いイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

そのイメージ通りで、発症した人の3分の１は死亡し、3分の１は何らかの後遺症が生じ、残りの3分の１の人が社会復帰できるという、発症してしまうと大変な病気です。

くも膜下出血は脳卒中の一つで、比較的女性に多めで、40歳以降に多く、加齢にともなって発症率は増加します。

大人の発症原因の多くは脳の動脈にできたコブ（脳動脈瘤）の破裂であり、これは予防することが可能なものです。読者の皆様には予防方法について知っていただければと思います。

くも膜下出血の予防法

未破裂脳動脈瘤の治療

未破裂脳動脈瘤があると破裂する可能性はありますが、大きさや形、脳動脈瘤のある場所によって破裂する確率は異なります。世界的に破裂率や破裂のリスク要因について臨床研究がなされており、日本人で全国的に行われた臨床試験データもあります。

ガイドラインでは、脳動脈瘤の大きさが5-7mm以上である場合、手術の適応があると言われています。ただし、5mm未満でも、まぶたが開かない、ダブって見えるなどの脳神経症状がある場合や、前交通動脈や内頸動脈-後交通動脈分岐部といった場所に脳動脈瘤がある場合、脳動脈瘤の形がいびつである場合などでは、手術適応になる可能性があります。

脳動脈瘤に対する治療は、開頭手術（クリッピング術）あるいはカテーテル治療（コイル塞栓術）です。

クリッピング術とは、頭の骨を開けて、直接動脈瘤の根元にクリップをかけて破裂を予防する手術です。コイル塞栓術とは、カテーテルという細い管を体内の血管に挿入して脳動脈瘤のある血管まで誘導して脳動脈瘤の内部にコイルを詰めて破裂を予防する手術です。

どちらを選択するかは、動脈瘤の大きさや場所などによって異なるので、一概には言えません。1週間程度の入院治療が必要となります。

脳動静脈奇形の治療

脳動脈奇形に対しての治療は、開頭手術（外科的摘出術）とカテーテル治療（血管塞栓術）、放射線治療（ガンマナイフ治療）が一般的に行われます。

未破裂の（一度も破裂したことがない）脳動静脈奇形は、年間2％の破裂率でありそれほど高いわけではないので、経過観察となる場合もあります。ただし、若年者である場合や脳の表面にある場合、周囲の脳機能への影響が少なそうである場合などには手術が考慮されます。このように、どの治療が望ましいかは、動静脈奇形の大きさや病変の部位によって異なります。

脳ドック

脳ドックは、脳の病気を早期に発見することを目的に行われる検診です。

脳MRI検査が中心的な検査ですが、頸動脈超音波検査や血液検査、認知症検査など施設によってさまざまな検査の組み合わせ・オプションを選ぶことができます。

脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血を家族の中で発症した方がいる場合には、他の家族内でも発症する確率が高まることも知られています。そのような家庭環境の方は、症状がなくても定期的に検査を受けておくことをお勧めします。

くも膜下出血を予防する可能性の高い食べ物

くも膜下出血を直接的に予防すると言われている食べ物はありません。くも膜下出血の発症には高血圧が関与するので、高血圧を予防することがくも膜下出血を予防する方法につながります。

高血圧の食事療法では、塩分制限を行うことが治療の基本です。

これは、食塩を多く摂り過ぎると血圧が上がりやすいことが知られているからです。

国民健康・栄養調査報告によると1日の食塩摂取量は平均10.1gですが、厚生労働省が推奨する食塩摂取量は男性8g未満、女性7g未満と言われています。

高血圧症である場合には、1日6g未満を目標することが高血圧症ガイドラインに明記されています。

また、食事では全体的なミネラルや栄養素のバランスが重要で、これさえ取れば良いというものはありません。取りすぎるのも良くないので適量が勧められます。

減塩を意識した食事

高血圧予防には塩分を減らすのがわかりやすい対策です。徐々に薄味に変えてくことや、醤油やソースの量を減らすことなどを心がけていきましょう。

日本高血圧学会では、減塩率が20％以上の食品リストを作成しています。これを参考にするのも良いでしょう。

カリウムやマグネシウム、カルシウムなど

カリウムはナトリウムを体外へ排出する働きがあるため、血圧を低下させる効果があると言われています。マグネシウムやカルシウムが不足すると血圧が上がってしまうことが知られています。野菜や果物、海藻類、豆類などにはカリウム、マグネシウム、カルシウムが多く含まれているので、意識して摂取するのが良いでしょう。

食物繊維

食物繊維にはLDLコレステロールを下げる働きがあります。食物繊維はコレステロールから合成された胆汁酸にくっついて、胆汁酸の再吸収を抑えたり排出をさせたりします。この作用によって胆汁酸の合成が促されて、血液中のLDL-Cの上昇が抑えられます。LDLコレステロールは動脈硬化と関係がありますが、高血圧を予防するには動脈硬化予防も重要です。野菜や果物、きのこ類、海藻類、大豆製品などには食物繊維が多く含まれます。

「くも膜下出血の予防」についてよくある質問

ここまでくも膜下出血の予防法などを紹介しました。ここでは「くも膜下出血の予防」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

くも膜下出血を予防するためにはどんな運動がおすすめですか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

くも膜下出血の原因となる高血圧症を予防する対策として運動を行うのがおすすめです。

体に大きな負荷をかける激しい運動ではなく、有酸素運動やストレッチなどを週3回以上、30分間程度で定期的に行うことが良いと思います。

くも膜下出血を発症する可能性の高い人の特徴を教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

さまざまな疫学研究から未破裂脳動脈瘤が破裂しやすくなる要因が知られています。

血圧が高いこと、年齢が高いこと、女性、日本人、喫煙者、家族内にくも膜下出血を発症した人がいることなどです。

人種や遺伝的な背景、性別、年齢は自分ではコントロールできませんが、血圧を下げることや喫煙しないことについては生活習慣の中で努力可能です。

編集部まとめ

くも膜下出血の原因にはさまざまありますが、成人では脳動脈瘤が、小児では脳動静脈奇形が多い疾患です。これらは先天的な問題や人種など自分ではどうしようもない要因も関与しています。しかし、特に脳動脈瘤では血圧を下げることや禁煙することで破裂率を下げることが可能です。また、定期的な脳ドックを受けることや定期的な運動などの習慣もぜひ実践してほしいです。

くも膜下出血の発症予防として自分自身で取れる対策として高血圧症の予防をあげましたが、食べ物については一部のみの紹介になっています。高血圧に関する他の記事も参考にしていただき、日々の食生活に役立たせていただければ幸いです。

「くも膜下出血の予防」と関連する病気

「くも膜下出血の予防」と関連する病気は8個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

脳神経科の病気

脳動脈瘤

脳動静脈奇形

脳動静脈瘻

脳動脈解離

脳出血

外傷性くも膜下出血

内科の病気

脳挫傷高血圧

くも膜下出血をはじめ脳血管の病気の多くは高血圧が関与しているので、高血圧症の発症予防や悪化予防を行うことが重要です。脳動脈瘤や脳動静脈奇形などの異常血管は脳ドックなどの検査を受けることで確認できるので、定期的に受けるようにしましょう。

「くも膜下出血の予防」と関連する症状

「くも膜下出血の予防」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

突然の激しい頭痛

嘔吐吐き気

意識障害

手足の麻痺

けいれん

これらの症状が複数あった場合にはくも膜下出血をはじめ、何らかの脳の病気が疑われるのですぐに救急車を呼んで病院を受診するようにしてください。

参考文献

令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要（厚生労働省）

日本高血圧学会減塩委員会