¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹ÎÍÆð¼°ÌîµåÉô¤¬£±²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡µå¾ì¼þÊÕ¤ò·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¸·²üÂÖÀª
¢¡Âè£·£°²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Æð¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¢¦£±²óÀï¡¡»°±º³Ø±ñ£±¡½£°¹ÎÍ¡Ê£²£µÆü¡¦ÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡¹ÎÍÆð¼°ÌîµåÉô¤¬£±²óÀï¤Ç»°±º³Ø±ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï½é²ó£²»àËþÎÝ¤Ç²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï£´°ÂÂÇ¤â¡¢£±ÅÀ¤Ëµã¤¤¤¿¡£
¡¡µå¾ì¼þÊÕ¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ÈÈºáÍ½¹ð¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¸·²üÂÖÀª¡£Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬ÌÀÀÐ·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤·¡¢±ß³ê¤Ê»î¹ç¿Ê¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÂç²ñÃæ¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£ÎÀ¤Ø¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤ä£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£