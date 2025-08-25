グッドパッチ、今期経常を33％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額

グッドパッチ <7351> [東証Ｇ] が8月25日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。25年8月期の連結経常利益を従来予想の4億2200万円→5億6300万円(前期は4600万円)に33.4％上方修正し、増益率が9.2倍→12倍に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8200万円の黒字→2億2300万円の黒字(前年同期は3200万円の赤字)に2.7倍増額した計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の9円→10円(前期は無配)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

売上高については、デザインパートナー事業におけるプロジェクトの獲得及び継続が順調に推移したことにより、月額平均顧客単価が上昇し、前回修正予想を上回る結果となりました。 利益面については、売上高の増加に伴い、営業利益が増加いたしました。さらに、営業外収益として、受取配当金及び持分法による投資利益を計上した結果、経常利益は前回修正予想を上回る水準となりました。これにより、親会社株主に帰属する当期純利益は業績見通しを上回る見込みとなり、通期の連結業績予想を上方修正することといたしました。



当社の配当性向は 20-30%を目安としており、財務の健全性と成長投資を両立させつつ、株主の皆さまへの継続的かつ安定的な株主還元を基本方針としております。 2025 年８月期の配当金については、前述の業績予想修正を踏まえ、１株当たり配当金を１円増配し、10 円とすることを決定しました。（注）本資料に記載されている当社グループの業績予想は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。

