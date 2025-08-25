¾¾²°¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¡×È¯Çä/¥Ù¥È¥Ê¥àÂç»È´Û¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ³«È¯
¾¾²°¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂç»È´Û¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¡×¤ò8·î26Æü10»þ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¾¾²°(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÒÂç»È´Û¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÙÊÔ¡Ó
¾¾²°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÉ÷¥ß¥¨¥í¥Ë¥£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×(¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û)¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ß¥Á¥å¥ê¥½¡¼¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂç»È´Û)¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢É÷¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×(¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢Âç»È´Û)¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Á¥¥ó¡×(¥¹¥ê¥é¥ó¥«Âç»È´Û)¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾¾²°¤ÎÂç»È´Û¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÙÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿ÆÚÆù¤Ë¥Ì¥¯¥Þ¥à¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Ù¥È¥Ê¥àÂç»È´Û¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¥Ì¥¯¥Þ¥à¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢µû¾ß¤Î±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤È¡¢¶Ì¤Í¤®¤äÀÄÅâ¿É»Ò¤Ë¤è¤ëÄø¤è¤¤»É·ã¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¾¾²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¤â¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æù¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Î²«¿È¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤«¤Ä¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¾¾²°¤ÎÂç»È´Û¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡×ÊÔ
¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ²Á³Ê¡¢¤ß¤½½ÁÉÕ¤¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¡£¥Ó¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ó¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç90±ßÃÍ°ú¤²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¡×880±ß
¢¡¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¥Ó¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡×1,280±ß(ÄÌ¾ï²Á³Ê1,370±ß)
¾¾²°¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷¡Ò¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤ÇÃÍ°ú¤¡Ó
È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£8·î26Æü10»þ¤«¤é9·î2Æü10»þ¤Þ¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡Ö¥³¥à¥¿¥àÉ÷¥Ý¡¼¥¯¥é¥¤¥¹¡×¤¬50±ß°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£