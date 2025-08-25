日経平均25日前引け＝続伸、289円高の4万2922円 日経平均25日前引け＝続伸、289円高の4万2922円

25日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比289.04円（0.68％）高の4万2922.33円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は885、値下がりは668、変わらずは64。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を88.13円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が49.97円、リクルート <6098>が48.52円、ファストリ <9983>が31.60円、ファナック <6954>が25.49円と続いた。



マイナス寄与度は26.88円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が22.62円、ＫＤＤＩ <9433>が17.83円、バンナムＨＤ <7832>が13.88円、セコム <9735>が9.12円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、ゴム製品、サービスが続いた。値下がり上位には電気・ガス、倉庫・運輸、空運が並んだ。



