東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、オリコンＨＤ、ピクセルがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、オリコンＨＤ、ピクセルがS高

25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数953、値下がり銘柄数448と、値上がりが優勢だった。



個別ではオリエンタルコンサルタンツホールディングス<2498>、ピクセルカンパニーズ<2743>、マリオン<3494>、テモナ<3985>、アドバネクス<5998>がストップ高。ｆｏｎｆｕｎ<2323>、インタートレード<3747>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、コロンビア・ワークス<146A>、アズパートナーズ<160A>、オーテック<1736>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>など185銘柄は年初来高値を更新。ネクスグループ<6634>、豊和工業<6203>、夢みつけ隊<2673>、ＧＦＡ<8783>、ダイトーケミックス<4366>は値上がり率上位に買われた。



一方、堀田丸正<8105>がストップ安。京都きもの友禅ホールディングス<7615>、ヤマノホールディングス<7571>、木徳神糧<2700>、アイフリークモバイル<3845>、マツモト<7901>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

