¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬£Ã£Ã¡á£¶£¶£µ£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼£²¾¡¤Î°ÂÅÄÍ´¹á¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¤¬ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£·£´¥ä¡¼¥É¤ÎÂè£³ÂÇ¡£°ÂÅÄ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥í¥Õ¥È³Ñ£µ£²ÅÙ¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£µ£¸ÅÙ¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê·¹¼Ð¤Ç¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂç¤¤á¤Ç¡¢¾è¤»¤ë´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×¡£±¦¤«¤é¤ÎÉ÷¤ò·×»»¤·¤Æ±¦¤ØÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿µå¤Ï¥Ô¥ó±ü¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢£²¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ÆÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¡¢·¹¼Ð¤ò²¼¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¿À¼¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÂçÀ¼±ç¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡½éÆü¤«¤é£·£±¡¢£·£²¤Ç²ó¤ê¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï£±¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¸¤ÇÄÌ»»£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£±£²°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï³ä¤È¹¥¤¤À¤·¡¢£³Æü´Ö¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç£²¾¡ÌÜ¡£¤À¤¬¡¢£¶·î¤Ë¤Ï¸Ô´ØÀáÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë»þ¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¿¤Ð¤µ¤ì¤ÆÄË¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¿Ë¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ç¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÄË¤¯¤Æ¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯»î¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¡££··î¤Ë¤Ï£³ÀïÏ¢Â³¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Ä¥¢¡¼£³£·»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢£²£³»î¹çÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£°ÂÅÄ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±¾¡¤òµó¤²¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£²£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎ¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£Áá¤á¤ËÍ¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙ¤à»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¡£½©¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£ÎäÀÅ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£¡ÊÀ±Ìî¡¡¹À»Ê¡Ë