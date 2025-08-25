ETF売買動向＝25日前引け、ＧＸ高配３０、野村鉄鋼非鉄が新高値 ETF売買動向＝25日前引け、ＧＸ高配３０、野村鉄鋼非鉄が新高値

25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.5％増の1353億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％増の1102億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> など52銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.34％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.07％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が3.83％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.55％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.37％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が289円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金637億5700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均768億200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が96億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が78億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億6500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が71億4500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億円の売買代金となった。



株探ニュース

