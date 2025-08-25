東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、アプリックス、フィスコがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、アプリックス、フィスコがS高

25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数420、値下がり銘柄数153と、値上がりが優勢だった。



個別ではアプリックス<3727>、フィスコ<3807>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ピアズ<7066>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。ナルネットコミュニケーションズ<5870>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジンジブ<142A>、Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、博展<2173>、イオレ<2334>、ランディックス<2981>など52銘柄は年初来高値を更新。Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、コラボス<3908>、インフォメティス<281A>、ホットリンク<3680>、ビリングシステム<3623>は値上がり率上位に買われた。



一方、フラー<387A>が年初来安値を更新。ヘリオス<4593>、アルファクス・フード・システム<3814>、和心<9271>、レナサイエンス<4889>、フューチャーリンクネットワーク<9241>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

