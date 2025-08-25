¥ß¥¹¥É¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×È¯Çä¡¢·ê¤¢¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤È½é¥³¥é¥Ü
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬´Æ½¤¤·¡¢¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À½Â¤Ž¥ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤¬9·î8Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£ÆâÍÆÎÌ75g(¸ÄÊñÁõ»æ¹þ¤ß)¡¢»²¹Í¾®Çä²Á³Ê237±ß(ÀÇ¹þ)¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£¡Ò¥ß¥¹¥É¡ß¥Ñ¥¤¥ó ½é¥³¥é¥Ü¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÇºÆ¸½¡Ó
¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1951Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¾û²Û¤ÎÀ½Â¤Ž¥ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬´Æ½¤¤·¤¿½é¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢°»¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¯¥é¥ó¥ÁÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¿§¤Î°»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÁÈ°»¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥ß¥ë¥¯¤È¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡×¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¤Î³ÆÁÇºà¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¡£¡È¤Ê¤á¤Æ¤¸¤ó¤ï¤ê¡¢³ú¤ó¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯/¥Ï¥Ë¡¼/¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯
¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢3¼ïÎà¤ÎÌ£¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡×¡Ö¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¡×¤ÏËÌ³¤Æ»»º¥ß¥ë¥¯¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢±£¤·Ì£¤Ë±ö¤ò¤¤«¤»¤¿¡£¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ÏËÌ³¤Æ»»º¥ß¥ë¥¯¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼»º¥¢¥«¥·¥¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¡×¤ÏËÌ³¤Æ»»º¥ß¥ë¥¯¤ÈÊ¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦²Ì½Á¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤Æþ¤ê¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×(¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò)