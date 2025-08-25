¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×´¶¡© ¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¤Î¿·¥±¡¼¥¹¤¬Î®½Ð¡ª
¿·ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¤Î¥±¡¼¥¹¤Î²èÁü¤ò¡¢³¤³°¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖiPhone 15¡×¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¤Ë¡¢¿·ÁÇºà¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦¡¼¥Ö¥ó¡×¥±¡¼¥¹¤òÅêÆþ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë±ø¤ì¤Æ¡¢ÂÑµ×À¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍâÇ¯¤Î¡ÖiPhone 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone 17¸þ¤±¤Î¿·¥±¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦¡¼¥Ö¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤ò»ý¤Á¡¢¥¥º¤äÆü¾ïÅª¤ÊËàÌ×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿Majin Bu¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹´Ä¶ÌÜÉ¸¤Ë¤â½àµò¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone 17¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥°¥é¥¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Source: Majin Bu via MacRumors
