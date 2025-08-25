¡Ö¤³¤¤¤Ä¤«¡©¡Ä¤³¤¤¤Ä¤À¡ª¡×¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËµÕÁö¼ÖÃÎ¤é¤»¤ëÉ½¼¨¡Ä3Ê¬¸å¤ËµÕÁö¼Ö¤ÈÁø¶ø¡¡°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤â¡È70Âå½÷À¡É±¿Å¾¤ÎµÕÁö¼ÖÌÜ·â
µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç8·î13Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÎµÕÁö¼Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£Áø¶ø¤¹¤ëÌó3Ê¬Á°¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤ÏµÕÁö¼Ö¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¤³¤ÎÆü¤Ï»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤â°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤¹¤ë70Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËµÕÁö¼ÖÃÎ¤é¤»¤ëÉ½¼¨¡Ä¡ÖÍè¤¿¡ª¡×
8·î13Æü¡¢ÀçÂæ»Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÎÊý¤ò¾È¤é¤¹¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤À¡£
¼ÖÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤«¡©¡×¡Ö¤³¤¤¤Ä¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¸÷¤Î¼ç¤Ï¡¢µÕÁö¼Ö¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö±óÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤âÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¸«¤¨Êý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¡ØÍè¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢µÕÁö¼Ö¤ËÁø¶ø¤¹¤ëÌó3Ê¬Á°¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢µÕÁö¼Ö¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¼ÖÀþ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Ã¤Æ¤·¤«µ§¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢µÕÁö¼Ö¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÕÁö¤À¤è¡ªµÕÁö¡ª°ìÊýÄÌ¹Ô¡ª¡ª¡×±¿Å¾¼ê¤Î¡È70Âå½÷À¡ÉÇ§¼±¤Ê¤·¤«
´í¸±¤ÊµÕÁö¼Ö¤Ï¡¢12Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤µÕÁö¼Ö¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖµÕÁö¤À¤è¡ªµÕÁö¡ª°ìÊýÄÌ¹Ô¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢µÕÁö¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
