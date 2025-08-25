¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö2025Ç¯ ·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Þ¤È¤á
½©¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
ÄêÈÖ¤Î¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¡¼¥¹¤¬¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¿·ºî¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤ä¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´Å¤µ¤â³Ú¤·¤á¤ë·î¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö2025Ç¯ ·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Þ¤È¤á
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É 2025Ç¯¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Þ¤È¤á
·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 440±ß¡¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È 740±ß¡Á
½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¤×¤ë¤×¤ë¤¿¤Þ¤´¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆÃÄ¹¤È¤¹¤ë¡¢ÄêÈÖ¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íñ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ó¡¼¥ÕËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥Ð¥ó¥º¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º·î¸«
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 470±ß¡¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È 770±ß¡Á
½©¤ÎÄêÈÖ¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÉÊ¡£
¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤¬¡¢¤¿¤Þ¤´¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
¤Ä¤Ê¤®¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¤è¤ê¥³¥¯¿¼¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥Ð¥ó¥º¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 540±ß¡¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È 840±ß¡Á
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤ÎÁêÀ¤¬ÀäÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
ÆÃÀ½¤Î¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢µíÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤ò¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿¤¹¤¾Æ¤É÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤È¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤¿¤Þ¤´¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£100¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 400±ß¡¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È 600±ß¡Á¡¿¥³¥ó¥Ó 460±ß¡Á
ÈÎÇä»þ´Ö¡§³«Å¹¡Á10:30¤Þ¤Ç¡Ê24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÏÄ«5:00¡Á10:30¡Ë
·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ«¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¤×¤ë¤×¤ë¤¿¤Þ¤´¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥Ñ¥Æ¥£¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤
²Á³Ê¡§190±ß
¤¢¤ó¤³¤È¥Ð¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤â¤Á¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë·î¸«¥Ñ¥¤¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤¢¤º¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤È¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤â¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯® »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£
²Á³Ê¡§S¥µ¥¤¥º¡§190±ß¡Á¡¿M¥µ¥¤¥º¡§270±ß¡Á
¢¨²Ì½Á1%
½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯®¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
»³Íü¸©»º¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹
²Á³Ê¡§40±ß¡Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤ÎÄÉ²Ã¥½¡¼¥¹¡Ë
À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ë¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»Ý¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±£¤·Ì£¤Ëµû¾ß¤È¥ì¥â¥ó²ÌÈé¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý5»þ¤«¤é¸ÂÄê¡ª¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 780±ß¡¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È 1,080±ß¡Á
ÈÎÇä»þ´Ö¡§17:00¡ÁÍâ4:59¡Ê24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍâ4:59¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ»ÅÍÍ¤Ç¤µ¤é¤ËìÔÂô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª
¤Ä¤Ê¤®¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤È¡¢ÆÃÀ½¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡£
¥¹¥Á¡¼¥à¥Ð¥ó¥º¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢½©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼2025¡×È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯8·î25Æü¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼2025¡×¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡¢ÃÓÃ«¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¡ª
¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀä»¿¤·¡¢ÃÓÃ«¤µ¤ó¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£
µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö½©¤Î¡»¡»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£
µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î½©¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤Éµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓÃ«ÏÂ»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Âç¿©¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¿©»ö¤¬³Ú¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¿¸ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¡×
¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢½©¤ÎÎÃ¤·¤¤»þ´ü¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¡ª
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö2025Ç¯ ·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
