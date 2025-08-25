韓国自動車モビリティ産業協会（ＫＡＭＡ）が関税庁の輸出入統計を基に出した集計値によると、先月韓国が米国に輸出した電気自動車の台数は合計１６４台だった。これは昨年７月の６２０９台と比べて９７．４％減少した数値だ。

７月の実績は電気自動車輸出が本格化した２０２１年以降で月間基準としては最も少ない輸出台数だ。今年に入ってから月間電気自動車対米輸出減少率は８０％台を記録していたが、９０％を超え１００％に迫ったのは先月が初めてだ。

１〜７月に米国に輸出した電気自動車も８４４３台で前年同期の７万２５７９台より８８．４％減った。

韓国製電気自動車の米国向け輸出が急減したのは、現地での電気自動車購入補助金縮小にともなう販売不振と電気自動車輸出量縮小のためだ。現代自動車（ジェネシス含む）と起亜は「トランプ発関税」に対応するために輸出を減らして現地での生産量を増やした。実際に現代自動車グループが米国に設立した現代自動車グループメタプラントアメリカ（ＨＭＧＭＡ）での生産量の米国内での販売の割合は１００％に迫っている。ＨＭＧＭＡは「アイオニック５」と「アイオニック９」などを生産する。