´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬£±ÆüÀè¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¡¦»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×µÄÂê¤ÏÂç¤¤¯£³¤Ä¤À¡£¡Â¤Á¥¶È¤Î£Í£Á£Ó£Ç£Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢ÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸£¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¶¨ÎÏ¤À¡£
Î¾¹ñ¤ÏÀè·î£³£°Æü¤Î´ØÀÇ¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤Ë¤³¤ì¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ëºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤¿¤ÀÊÆ¹ñ¤¬Àè·î·èÃå¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÀÃÜ»ºÊª¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤ÎÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ²ò¾Ã¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤ë¡£
»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Éô¤Ê¤É´Ø·¸´±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Éô¤Î¶âÀµ´±¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡ËÄ¹´±¤ÈÏ¤´Í¶å¡Ê¥è¡¦¥Ï¥ó¥°¡ËÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤ÁË¬ÊÆ¤·¡¢Àè·î£³£°Æü¤ËÂÅ·ë¤·¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¸åÂ³µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Æü¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¶âÄ¹´±¤Ï¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥é¥¤¥ÈÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä¹´±¤È²ñ¤Ã¤¿¡£Àè¤ËÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¤¿Ï¤ËÜÉôÄ¹¤âÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤È²ñ¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï£±£²Æü¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç´ÚÊÆ¼óÇ¾¤¬´ØÀÇ¸ò¾Ä·ë²Ì¤ò´ð¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦Â¤Á¥¶È¤Ê¤ÉÀ½Â¤¶ÈÊ¬Ìî¤ò´Þ¤ó¤À·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢³Ë¿´¹ÛÊª¤Ê¤É·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¶¨µÄ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´ÚÊÆÎ¾¹ñ¤ÏÀè·î£³£°Æü¤ËÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤ò£²£µ¡ó¤«¤éÆüËÜ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸£±£µ¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢¼«Æ°¼ÖÉÊÌÜ´ØÀÇ£²£µ¡ó¤ò£±£µ¡ó¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÁí³Û£³£µ£°£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È£±£°£°£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¤Ê¤É¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¤À¤¬ÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¶ñÂÎÅª¼Â¹Ô°Æ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀÇ¸ò¾ÄÄ¾¸å¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡ÖÂÐÊÆÅê»ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Åê»ñ¼ý±×¤Î£¹£°¡ó¤òÊÆ¹ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖºÆÅê»ñ³µÇ°¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¡£º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤ËÅê»ñÊ¬Ìî¤È»þ´ü¡¢ÊýË¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£
ÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤¦¤Á£±£µ£°£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î£Í£Á£Ó£Ç£Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÄÌ¾¦Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î¤Î¸ò¾Ä¸å¤ËÁÐÊý¤ÏÂ¤Á¥¶È¤ÎÅê»ñÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÙÉôÅª¤Ë¤Ï¢¦´Ú¹ñ´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÂ¤Á¥½ê¤òÄÉ²Ã¤ÇÇã¼ý¤·¤Æ±¿±Ä¢¦¸½ÃÏ¤ËÂ¤Á¥½ê¤ò¿·Àß¢¦´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥½ê¤ÇÊÆ¹ñ¤Î´ÏÄú¤ä¾¦Á¥¤òºî¤Ã¤Æ¶¡µë¢¦ÊÆ¹ñ¤ÇÂ¤Á¥ÀìÌç¿ÍºàÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ü¹Ô¤¹¤ë¡½¡½¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌÍâÆü¤Ë¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤¬Çã¼ý¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼Â¤Á¥½ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤ÎÅ¢µÁÀë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¡¢£Ì£Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ñ¸÷ëõ¡Ê¥¯¡¦¥°¥¡¥ó¥â¡Ë²ñÄ¹¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶âÅì´±¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥°¥¡¥ó¡ËÉû²ñÄ¹¤é´Ú¹ñ¼çÍ×´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤éºÇ¾®£±£¶¿Í¤¬·ÐºÑ»ÈÀáÃÄ¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÄÉ²ÃÅª¤ÊÂÐÊÆÅê»ñ·×²è¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤ë¡£
´ÚÊÆ´Ö¤Î¸¶È¯¶¨ÎÏ¤â¼çÍ×µÄÂê¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£µ·î¤ËÊÆ¹ñ¤Î¸¶È¯ÅÅÎÏÍÆÎÌ¤ò¸½ºß¤ÎÌó£±²¯¥¥í¥ï¥Ã¥È¤«¤é£²£°£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£´ÇÜ¿å½à¤Ç¤¢¤ë£´²¯¥¥í¥ï¥Ã¥È¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¸ò¾Ä²áÄø¤Ç¼«¹ñ¤Î¸¶È¯³ÈÂç·×²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ´ë¶È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¸¶È¯¸ø´ë¶È¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¿åÎÏ¸¶»ÒÎÏ¤È´Ú¹ñÅÅÎÏ¤Î¼ÒÄ¹¤â¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥Á¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ò´Þ¤ó¤ÀÊÆ¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏ´ØÏ¢´ë¶È¤È²ñ¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ°Æ¤ò¶¨µÄÃæ¤À¡£
¤¿¤Àº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿ÇÀÃÜ»ºÊª¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÈó´ØÀÇ¾ãÊÉÌäÂê¤¬ºÆÅÀ²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¼¼Ä¹¤â£²£²Æü¤Ë¥³¥á»Ô¾ì³«Êü³ÈÂç¤ÈÊÆ¹ñ»ºµíÆùÍ¢ÆþÀ©¸Â²ò½ü¤Ê¤ÉÇÀÃÜ»ºÊªÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Äóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¶¨µÄ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£´ðËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÐ½èÃæ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾¦ÀìÌç²È¤Ï¡Ö´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÇÀ»ºÊªÊ¬Ìî¤ò¤á¤°¤êÊÆ¹ñ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¤¬»Ô¾ì¤ò´°Á´¤Ë³«Êü¤·¤¿¡Ù¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ø¥³¥á¡¦µíÆù»Ô¾ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡Ù¤È¼çÄ¥¤·Âç¤¤Ê¹Â¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÄÉ²ÃÅª¤Ê»Ô¾ì³«Êü¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤â¸¡±Ö¼êÂ³¤²þÁ±¤Ê¤É¤ÏµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¬½½Ê¬¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Àè·î¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤ÎºÝ¤ËµÄÂê¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àË¡¡¢¹âÀºÌ©ÃÏ¿ÞÈÂ½ÐµöÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤âÊÆ¹ñ¤Î´ÓÅ°¤Î°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯ºÆµÄÏÀ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø¹ñºÝÂç³Ø±¡¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥óÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤Ç¸ýÆ¬¹ç°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤òÊ¸½ñ²½¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç°Õ¤È°Û¤Ê¤ëÆÍÈ¯Åª¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÈ÷¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£