スーパースターの余裕と貫禄　大谷翔平が敵ファンに“異例”の行動　ダメ押し45号のあと「最後の一言を放った」

45号を放った大谷が異例の行動に出た(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月24日、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4番手の松井裕樹から右中間席へ45号ソロを放ち、リーグ本塁打争いでフィリーズのカイル・シュワバーと並んだ。

【画像】まさか！？大谷翔平が敵ファンとハイタッチ…異例の行動に出る

大谷は本塁に生還すると、向かった先は最前列に座っていたパドレスの男性ファン。なんとハイタッチをしてベンチに戻る異例の行動に出た。

米スポーツラジオ局『AM570ラジオ』のデビッド・ヴァセグ記者は自身のXで「このパドレスのファンは、試合中ずっとドジャースのベンチ横で騒いでいたが、オオタニが最後の一言を放った」と、試合中にずっとドジャースに対してヤジを飛ばしていたファンだったようで、大谷は何やら言葉を発したと伝えた。

同記者は大谷とその男性ファンがハイタッチをする様子の写真を添え、それを見たデーブ・ロバーツ監督やテオスカー・ヘルナンデスは笑顔を見せている。