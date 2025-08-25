¡ÖÍ¥¾¡¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×Ä¹¤¤µÓ¤Ç¥¹¥´¤¹¤®¤ë²ó¤·½³¤ê¡ª°Û¼¡¸µ¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä15ºÐ¤ÎÎý½¬À¸¡¢BLACKPINK¥¸¥§¥Ë¡¼Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½È¯´ø
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢15ºÐ¤Î¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¤¬Ç¯Îð¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥´¤¹¤®¤ë²ó¤·½³¤ê¡ª15ºÐÎý½¬À¸¤Î°Û¼¡¸µ¥À¥ó¥¹
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²ó¤·½³¤ê¤â¡ª¶Ã°Û¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¡¢¥Á¥ó¥¦¥£¤Ï¸½ºß1°Ì¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈJENNIE¤Î¡Ölike JENNIE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¿¶ÉÕ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÏºî¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥Á¥ó¥¦¥£¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÂÎ´´¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ç¥ê¥ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ï¤¢¡ª¤³¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÆ¬¤Î¾å¤Ç²ó¤·½³¤ê¤ò¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤µÓ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÁà¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Î²ÖÆ»¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤Æ¤«¤é¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Æ°¤¤ÇÌ¥Î»¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÇ¯¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢½ª»Ï15ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Á¥ó¥¦¥£Í¥¾¡¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥Á¥ó¥¦¥£¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥Á¥ó¥¦¥£¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Á¥ó¥¦¥£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ»È©¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¤Ê¤É¡¢¥Á¥ó¥¦¥£¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¸«Æþ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë