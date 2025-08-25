Ãæ¹ñ¤Ç¿Ê¤à²Ê³ØÅª¸ÅÌÚÊÝÂ¸¡¢¡ÖÎÐ¤Îµ²±¡×·Ñ¾µ»Ù¤¨¤ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾Ê±¿¾ë»Ô²ò½£ÄÃ¤Ë¤¢¤ë²ò½£´ØÄëÉÀ¡Ê¤Ó¤ç¤¦¡Ë¤Ï¡¢»°¹ñ»Ö¤ÎÌ¾¾¡¢´Ø±©¡Ê¤«¤ó¡¦¤¦¡Ë¤òº×¤Ã¤¿ÉÀ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¸Å¤Çµ¬ÌÏ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢¡ÖÉðÉÀ¤Î´§¡Ê´ØÄëÉÀ¤ÎÄºÅÀ¤Î°Õ¡Ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£ÉÀÆâ¤Ë¤Ï¼ùÎð100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ20ËÜÍ¾¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌç²È¤é¤¬¿ô¥«·î¤ËµÚ¤ÖÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤ä¼£ÎÅ¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¡¡»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Î¸ÅÌÚ¤Ë¤ÏÏ·²½¤ä¶ËÃ¼¤ÊÅ·¸õ¡¢ÉÂÃî³²¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼ùÀª¤Î¿ê¤¨¤ä¼ù´´¤ÎÉåµà¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»Ô²ò½£´ØÄëÉÀÊ¸Êª¡ÊÊ¸²½ºâ¡ËÊÝ¸î½ê¤Î³ÔÇÈ¡Ê¤«¤¯¡¦¤Ï¡ËÉû½êÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤éµ®½Å¤Ê¡ØÀ¸¤±¤ëÊ¸²½ºâ¡Ù¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅªÊÝ¸î¤äÀìÌçÅª¤Ê½¤Éü¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´ØÄëÉÀ¤ª¤è¤ÓÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ïÊ¿´ØÄë²ÈÉÀ¡¢´ØÄëÁÄÎÍ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Î¥Æ¥¬¥·¥ï¤ä¥¨¥ó¥¸¥å¡¢¥¯¥ï¤Ê¤É¤Î¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤¬159ËÜ¸½Â¸¤·¡¢ºÇ¤âÄ¹¼÷¤Î¤â¤Î¤Ï¼ùÎðÌó1800Ç¯¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊ¸ÊªÊÝ¸î½ê¤Ï¡¢É¸¼±¤ÎÀßÃÖ¤äµÏ¿¤ÎºîÀ®¡¢½ý¸ý¤Î»¦¶Ý¡¢»ÙÃì¤Î¶¯²½¡¢º¬¤Ø¤Î»ÜÈî¤Ê¤É¡¢¼ùÌÚ¤´¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¸ÅÌÚ¤ÎÊÝ¸î¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼ù¼ï»ñ¸»¡¢·Ê´Ñ»ñ¸»¡¢À¸ÂÖ»ñ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤òÃ´¤¤¡¢Îò»Ë¤ÎÊÑÁ«¤òÊª¸ì¤ë¡ÖÎÐ¤Î¹ñÊõ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè2²óÁ´¹ñ¸ÅÌÚ¡¦Ì¾ÌÚ»ñ¸»Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÌó508Ëü1900ËÜ¤Î¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¤Î»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¿¸ã¬ÇîÊª´Û±àÎÓÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÅÌÚ¤ÎÅÚ¾í¤Î¸Ç·ë¤ä¿å¤È¶õµ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡Öº¬¤Î³èÎÏ²óÉüµ»½Ñ¡×¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¡¢º¬·Ï¤ÎÀ®Ä¹¶õ´Ö¤ò4³ä°Ê¾å¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¹ñÆâÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Æ±µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ®½£¾Ê¤Ï¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì²½¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯Ê¬Ã´¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÌÏº÷¤·¡¢¾ÊÆâ¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ13Ëü7500ËÜ¤ò°ì¸µÅª¤ËÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤¿¡£1ËÜÅö¤¿¤ê¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÌó60¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ç¡¢ÊÝ¸±Áí³Û¤Ï37²¯2ÀéËü¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¸ø±×Åª¤ÊÊÝ¸î¡¦°éÀ®Êý¼°¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÎÉý¹¤¤Í»Ö¤¬¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å³¤»Ô³Æ¶è¤ÎÎÐ²½ÉôÌç¤äÊ£¿ô¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÌÚ¤ÎÊÝ¸î°éÀ®³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ÔÌ±¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³èÆ°»²²Ã¤ä´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¸ã¬ÇîÊª´Û¤Ç¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤ÎÊÝ¸î¡¦¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë¹â°°ÄÁ¡Ê¤³¤¦¡¦¤¤ç¤¯¤Á¤ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¸ÅÌÚ¤äÌ¾ÌÚ¤ÏÎò»Ë¤Î¾Ú¿Í¤Ç¤¢¤êÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊõ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¤¹¤ëµ²±¡¢Ê¸²½¤äÊª¸ì¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¸²½¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²¦â«¡Ë