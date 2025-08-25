Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ä¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Êº¹¡×
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ëµï½»ÅÔÆ»ÉÜ¸©³°¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤À¤È18.2¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï30.7¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï45.6¡ó¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡×
¡¡Ä´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Êº¹¡×¤È¤Ï¡©¡¡¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæ°÷¡¦¹Ö»Õ¤Î°ËÆ£¾¿Í»á¤Î¿·´©¡Ø°ÜÆ°¤È³¬µé¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
´Ñ¸÷¡¢°ÜÌ±¤Î»þÂå
¡Ö21À¤µª¤Ï´Ñ¸÷¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢³Ø½Ñ¤È»º¶È¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ÏÁ´À¤³¦Åª¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Ï21À¤µª¤ÎºÇ¤âÍË¾¤ÊÀ®Ä¹»º¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¤¬Âª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï¡¢º£¤ä¡Ö´Ñ¸÷¡×¤Ë¤³¤½ÌÀÇò¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê±óÆ£¡§2017¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥ê¤È¥è¡¼¥Ê¥¹¡¦¥é¡¼¥¹¥ó¤Î¡Ø´Ñ¸÷¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ù¤äÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÅì¹Àµª¤Ë¤è¤ë¡Ø´Ñ¸÷µÒ¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î±óÆ£±Ñ¼ù¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¡¦´Ñ¸÷µÒ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¸°¤Ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ò»×¹Í¤¹¤ë»î¤ß¤âÂ¿¤¯¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ñËÜ¼çµÁ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¡¢¾ÃÈñ¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤Æ°ÜÆ°¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ë¤Ï¿äÄê12²¯8600Ëü¿Í¤Î¹ñºÝ´Ñ¸÷µÒ¡Ê½ÉÇñµÒ¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ÏÀ¤³¦¤ÎGDP¤Î9¡Á10¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ï´Ñ¸÷¶È¤ò²õÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Þ¤Ç´Ñ¸÷»º¶È¤ÏÉü³è¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤è¤êÃæÄ¹´üÅª¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë°ÜÌ±¤äÆñÌ±¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹ñºÝ°Ü½»¼Ô¤Ï¿äÄê2²¯8100Ëü¿Í¡¢Ê¶Áè¤äË½ÎÏ¡¢ºÒ³²¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ëÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¹ñÆâÈòÆñÌ±¤Î¿ô¤Ï1²¯1700Ëü¿Í¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÌ±¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎGDP¤Î1³ä¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Î³ä¹ç¤Ë¼¡¤°Âç¤¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£°ÜÆ°¤ÏÂç¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤Î·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤ò¡¢À¤³¦¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°¼Ô¤ò¤á¤°¤ë³Êº¹¤ò¹Í¤¨¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë°ÕµÁ¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ëµï½»ÅÔÆ»ÉÜ¸©°Ê³°¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÎ¹¹Ô·Ð¸³¤«¤é¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£°Ê¹ß¡¢¡Ö²áµî1Ç¯´Ö¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤«¤é2024Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¸³³Êº¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÎà»÷¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÊ¸²½ÅªÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÎÂ¿²É¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡ÈÂÎ¸³³Êº¹¡É¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¡£Î¹Èñ¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤¬Èò¤±¤é¤ì¤º¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñÄ´ºº¤Ï¡¢¼ç¤ËÂç¿Í¤Î°ÜÆ°·Ð¸³¤È°ÜÆ°³Êº¹¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÅÀ¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ëµï½»ÅÔÆ»ÉÜ¸©³°¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤À¤È18.2¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï30.7¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï45.6¡ó¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µï½»ÅÔÆ»ÉÜ¸©³°¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤È300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²óÅú¼Ô¤Ç¡¢¤ª¤è¤½27¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Îº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÈÃ¯¤â¤¬´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Ç¤¤ë»þÂå¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦´Ñ¸÷Î¹¹Ô·Ð¸³¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý¡¢¼Ò²ñ³¬ÁØ¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³¬ÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë³¤³°ÅÏ¹Ò·Ð¸³
¡¡¹ñÆâÎ¹¹Ô·Ð¸³¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò·Ð¸³¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£2020Ç¯°Ê¹ß¤Î°ÜÆ°¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¡¢Ä´ºº»þÅÀ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¾õ¶·¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤È¤Ê¤ë¤ÈÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ä³ÚÌÜÅª¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç20.5¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ç33.2¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ç46.3¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°ÅÏ¹Ò·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²óÅú¼Ô¤È¡¢600Ëü±ß°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï¡¢Ìó26¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤À¤È³¤³°Î¹¹Ô¤ò1Ç¯¤Ë1²ó¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢600Ëü±ß°Ê¾å¤À¤È¤½¤ì¤ÏÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹Ô¤Àè¤Î¹ñÆâ¹ñ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ò¤á¤°¤ë°ÜÆ°µ¡²ñ¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤³Êº¹¤¬¤¿¤·¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¸ä³ÚÌÜÅª¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô°Ê³°¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¸ä³ÚÌÜÅª¤ÎÅÏ¹Ò°Ê¾å¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë»Å»öÌÜÅª¤Ç³¤³°ÅÏ¹Ò¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Î15.0¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤À¤È43.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
