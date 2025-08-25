¡Ö¤á¤Á¤ãÄÌÍÑ¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç·èÄêµ¡±é½Ð¡ª¡Ö¤½¤³¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¡×±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¢ª¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 1¡Ý3 ¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î23Æü¡¿¥ª¥¤¥í¡¼¥Ñ¡á¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¤¬±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¢ª¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤«¤é¡È¤é¤·¤¤¡É¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¡È¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¡É¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤¬³«Ëë¤·¡¢º£²Æ¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿22Ê¬¤Ë½é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Ä¾¸å¤Î24Ê¬¤Ë¤â·èÄêµ¡¤ËÍí¤à¡£
¡¡º¸¤Î¥é¥¤¥óºÝ¤Çº¸SB¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Çº¸¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿ÊÆþ¡£¹ª¤ß¤Ê¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤Ç¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥¤¥óºÝ¤ÇÎëÌÚ¤Ï¡¢Áê¼êMF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ä¥ó¡¦¥ä¥¥Ã¥Á¤ò¿¼¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇËÝÏ®¡£¤¹¤°¤µ¤Þ±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤òMF¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Î¸Ä¿Íµ»¤¬¸÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·èÄêµ¡±é½Ð¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ£¿Í¸«¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÄÌÍÑ¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÎëÌÚ¤¦¤Þ¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤³¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÎëÌÚ¤Ø¤Î¾Î»¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¡¼¤ó¤»¤á¤ÆÏÈ¤Ë¤ÏÈô¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·è¤á¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÎëÌÚ¤Ï39Ê¬¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤âÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ70Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ò¾å²ó¤ë16ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬1¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë