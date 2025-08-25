『モダン・タイムス』（1936）写真／Bridgeman Images/アフロ

（田村 惠：脚本家）

洋画、邦画を問わず今日まで7000本以上、現在でも年間100〜150本の映画を見ているという、映画を知り尽くしている田村惠氏。誰もが知っている名作映画について、ベテラン脚本家ならではの深読みを紹介する連載です。

観客がハラハラするシチュエーションとは

コメディとサスペンスはシチュエーション（設定）が同じ――。

これは、ぼくのシナリオの師匠・井手雅人先生の教えである。笑わせることと恐がらせることは感情表現としては真逆であるが、どちらの映画でも、より大きな効果をあげるためにまったく同じ手法を用いる。その手法というのは、平たく言えば、次のごとき簡単な約束事である。

--観客は知っているが登場人物は知らない。

この約束事はチャップリンのコメディにも頻繁に使われている。『モダン・タイムス』には、こんな典型的なシーンが出て来る。

デパートの夜警に雇われたチャップリンは、泊まる所のない貧しい娘（ポーレット・ゴダード）をこっそり中に連れ込む。そして、四階の売り場でローラースケートの靴を見つけると、彼女にいいところを見せようと、調子に乗って目隠しまでして滑り出す。

ところが、フロアの端は修築中で手摺が無く、一階まで吹き抜けの状態になっている。そうとは知らず、チャップリンはまっ直に滑って行く。観客はハラハラするが、チャップリンは転落スレスレの所でくるりとターンする。観客は落ちそうで落ちないチャップリンに、今度は大笑いさせられることになる。

つまり、観客は危険を知っているが登場人物のチャップリンは知らないという前提があることで、このシーンの笑いは増幅されているのである。そして、ここでは笑いと恐怖が隣り合せになっていて、同じ設定がコメディにもなればサスペンスにもなるという関係性が見て取れる。

ハラハラに加えてヤキモキも

『裏窓』（1954）写真／Shutterstock/アフロ

この約束事を最も愛用した監督は間違いなくヒッチコックである。

『裏窓』は、仕事中の事故で脚を骨折して動けないカメラマンのジェフ（ジェームズ・スチュアート）が、退屈のあまり窓から近隣のアパートの住人たちを観察するところから始まる。ジェフは真向いのアパートで大男の夫・ソーウォルドと病気の妻が激しい言い争いをした翌日、妻の姿が部屋から消えていることに気づく。不審に思って望遠レンズで覗くと、なんと、夫が肉切り庖丁とのこぎりを新聞紙にくるんでいるではないか。

夫が妻を殺し、死体をバラバラにして処分したものに違いない。ジェフはそう確信して友人の刑事に話すが取り合って貰えない。そこで、ジェフの恋人のリサ（グレイス・ケリー）と訪問看護婦のステラ（セルマ・リッター）が、死体は中庭の花壇に埋められているというジェフの主張を確かめることになる。ジェフはソーウォルドに電話を掛けて外出させ、その隙にリサとステラが花壇を掘り返す。しかし、そこには何も埋っていない。

ヒッチコックが約束事を用いて観客を恐がらせるのは、このあとだ。

リサが急に思い立って、ソーウォルドの部屋のベランダへとよじ登り始めたのだ。自室の窓から見ていたジェフは慌てるが止める術がない。リサは部屋に侵入して証拠を探す。しかし、ソーウォルドが外から帰って来るのが見え、ジェフは電話でリサに急を告げようとするが間に合わず……。

ここでは、観客とジェフは知っているがリサは知らないというふうに、約束事の形が変わっている。これは、この映画が、映像はすべてジェフの部屋の中と窓から見える景色のみに限定して、カメラは部屋から一歩も出ないという手法を取っているためである。ところが、ヒッチコックはその制約を逆手に取って、ジェフと観客を同じ立場に置くことで、ヒロインに危険が迫るハラハラ感に加えて彼女を救けられないヤキモキ感まで観客に抱かせる。もはや神技である。

そしてまた、このシーンにおいても、危険な場所に忍び込んだのがグレイス・ケリーでなくチャップリンだったとしたら、恐ろしい男が帰って来たのに気づかないという同じ設定が、無理なくコメディになってしまうのである。

『マダムと泥棒』にみる二段構えのシチュエーション

この約束事を上手に使った映画で、まっ先に思い浮かぶのは『マダムと泥棒』（アレクサンダー・マッケンドリック監督）である。コメディにおいては、面白い設定を作れるかどうかが作品の出来を左右することが多いが、この映画はそのことも再認識させてくれる。

一人暮しの老婦人（ケイティ・ジョンソン）の家に、二階の貸間を借りたいという男が現われる。その男（アレック・ギネス）はマーカス教授と名乗り、素人仲間で集まって弦楽五重奏を演奏するのが趣味だと言う。翌日、楽器を携えた四人の男が教授を訪ねて来るが、彼らは二階の部屋に入るとすぐにレコードをかけて演奏している態を装い、現金強奪の打合せを始める。そんなこととは露知らぬ老婦人は、彼らの部屋に親切にお茶を運んだり、ペットのオウムが逃げたと言って助けを求めたり、その度に男たちを慌てさせる。

数日後、五人は現金輸送車を襲い、強奪した金を近くの駅の手荷物預かり所に運ぶと、何も知らない老婦人に取りに行かせる。男たちはまんまと大金を手に入れるが、仲間の一人がドジを踏んで、チェロ・ケースに入れた札束をぶちまけて、老婦人に正体を気づかれてしまう。五人は、老婦人も計画の片棒を担いだ共犯者だと脅して口封じを試るが、正直な彼女は警察に自首すると言って聞かない。始末に困った五人は老婦人を殺すことにし、誰が実行するかを決めるべく順にくじを引いて行く……。

この作品では、約束事は二段構えになっている。

前半部分は、観客は五人の男の正体を知っているが老婦人は知らないという前提で、笑いの質はドタバタ調の軽妙なタッチである。そして、男たちの正体がバレたあとの後半部分は、観客は五人が老婦人を殺そうとしていることを知っているが老婦人は知らないという新たな前提に移行し、サスペンスの要素を加えることで、笑いの質はブラックを越えてグロテスクになって行く。

上映時間は90分で無駄なシーンがひとつもなく、結末もウィットに富んでいて申し分ない。

ジョエル＆イーサンのコーエン兄弟が、この作品を2004年にリメイクしている（『レデイ・キラーズ』）が、はたしてどうであろう。

名作をリメイクしてその出来が上回ったという例を、ぼくは知らない。

