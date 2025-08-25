徳川家斉

（鷹橋忍：ライター）

NHK大河ドラマ『べらぼう』では、眞島秀和が演じる十代将軍・徳川家治が死去し、城桧吏が演じる徳川家斉が十一代将軍に就任した。今回は、オットセイ将軍とも呼ばれる、徳川家斉を取り上げたい。

八代将軍・徳川吉宗の曾孫

十一代将軍・徳川家斉は幼名を豊千代（ここでは家斉で統一）といい、安永2年（1773）10月5日に生まれた。

寛延3年（1750）生まれの蔦重より23歳年下となる。

八代将軍・徳川吉宗の次男・宗武（むねたけ）を祖とする「田安家」。

四男・宗尹（むねただ）を祖とする「一橋家」。

九代将軍・徳川家重（吉宗の長男）の次男・落合モトキが演じる重好（しげよし）を祖とする「清水家」の三家を御三卿という。

家斉は、生田斗真が演じる一橋家の二代当主・一橋治済（初代・宗尹の四男）の、長男である。つまり家斉は、徳川吉宗の曾孫にあたる。

生母・お富は一橋治済の側室で、旗本の岩本正利の娘だ。

お富の実家である岩本家は、もともと紀州藩士だった。

だが、吉宗の将軍就任に際して、お富の祖父・岩本正房が、田沼意次の父・意行とともに江戸に随行し、正房も意行も吉宗の小姓を務めている。

また、正房の長男・岩本正時と田沼意次は、同日に九代将軍・徳川家重の小姓となった同僚であった。

お富の父・岩本正利は、岩本正時の弟である。

そういった縁から、お富は意次の紹介で江戸城大奥に勤め、その後、一橋治済に見初められたという（竹内誠・深井雅海・松尾美恵子『徳川「大奥」事典』）。

他にも、意次の妻の父・伊丹直賢（いたみなおたか）が一橋家の家老で、意次の弟・意誠（おきのぶ）も、意誠の子・意致（おきむね）も、一橋家の家老の座に就くなど、田沼意次と一橋家の関係は深かった。

歴代将軍最長の在位50年

安永8年（1779）、十代将軍・徳川家治の嫡男である、奥智哉が演じた徳川家基が、数えで18歳の若さで急死した。

家治にはもう一人、貞次郎という男子がいたが、彼もすでに亡くなっていた。

その後も子ができなかったため、家治は養子を迎える決意をし、田沼意次らに選定にあたらせる。

そうして、養子に選ばれたのが、家斉だった。

意次が家斉を選んだのは、一橋家との関係の深さが一因とも、自分が選定した将軍となれば、家斉の時代も、引き続き権勢を手にできると考えたとも推定されている（安藤優一郎『田沼意次 汚名を着せられた改革者』）。

天明元年（1781）閏5月、家斉が家治の継嗣となることが公表され、家斉は江戸城西の丸御殿に入った。家斉、9歳の時のことである。

天明6年（1786）8月25日、家治が死去すると（幕府は「9月8日死去」と公表）、翌天明7年（1787）、家斉は15歳で、十一代将軍に就任した。

以後、家斉は天保8年（1837）に隠居するまでの長きにわたって、将軍の座にあり続けた。

在位50年は、歴代将軍のなかで最長である。

二番目に在位が長かったのは、八代将軍・徳川吉宗の29年と1ヶ月であり、家斉の在位50年は異例の長期政権であることがうかがえる。

オットセイ将軍と称される理由は？

家斉の正室は、田中幸太朗が演じる島津重豪（しまづしげひで）の娘・茂姫（広大院）である。寛政元年（1789）、家斉が17歳の時に迎えている。

正室の他に、家斉には多くの側室を抱えていた。その数は、正式に認知されているだけで16人、実際には40人以上だったという。

家斉が「オットセイ将軍」とも称されるのは、こうしたハーレム状態を、1頭のオスが多くのメスを従え、子作りに励むオットセイになぞらえているように思えるが、実は家斉が、オットセイを原料とする漢方薬を愛用していたからだという（岡崎守恭『遊王 徳川家斉』）。

子女は59人？

また、家斉は子だくさんの将軍として知られる。

家斉の子どもの数は、53人、55人、57人、59人など諸説がある。これは、流産や死産をどう位置づけるかの違いだという（岡崎守恭『遊王 徳川家斉』）。

いずれにせよ、夥しい数の子宝に恵まれたのは確かだろう。

しかし、6歳まで成長できたのは、30人だったという。

家斉は成長した子どもたちを、諸大名と縁組みさせていく。

縁組みをさせられた大名からは「押し付け養子」とも称されたという（以上、竹内誠・深井雅海・松尾美恵子『徳川「大奥」事典』）。

押しつけ養子は、様々なトラブルを呼ぶことになる。

押し付け養子

押しつけ養子の最大の被害者は、御三家の一つ・尾張徳川家だといわれる。

寛政6年（1794）、家斉は榎木孝明が演じる尾張藩九代藩主の徳川宗睦の長男・五郎太と、家斉の長女・淑姫（ひでひめ）を縁組した。

ところが、五郎太はその年に、幼くして亡くなってしまう。

そこで家斉は淑姫を、家斉の甥・一橋緂千代に再嫁させ、家斉の三男・敬之助（第六子）を、宗睦の養子に送り込んだ。

だが、敬之助も寛政9年（1797）に、死去してしまう。

すると、家斉は一橋緂千代を、宗睦の養子にした。この緂千代が、尾張藩十代藩主の徳川斉朝（とくがわなりとも）である。

さらに、斉朝・淑姫夫妻に子がなかったことから、家斉は46番目の子である斉温（なりはる）を斉朝の養子に送り込み、尾張藩十一代藩主とした。

斉温も天保10年（1839）に没すると、今度は御三卿の一つ・田安家に養子に入っていた三十番目の子・斉荘（なりたか）を送り、尾張藩十二代藩主としている。

このように、尾張徳川家には家斉の子が4人も養子に入り、初代・義直以来の血統は根絶されてしまった（以上、篠田達明『徳川将軍家十五代のカルテ』）。

健康で時間に正確、好奇心旺盛な将軍

最後に、家斉の人となりをご紹介しよう。

家斉は健康で、時間に正確な好奇心旺盛な将軍だったという（竹内誠・深井雅海・松尾美恵子『徳川「大奥」事典』）。

酒宴を好み、毎晩のように催しては痛飲していたが、晩年に一橋家から慎しむように進言されると、節酒に舵を切っている。

運動神経もよく、特に鷹狩りの技術に優れていた。

本をよく読み、花を愛したという。

天保8年（1837）、将軍の座を次男の徳川家慶に譲ってからも、家斉は大御所として実権を握り続け、天保12年（1841）閏正月に、69歳でこの世を去った。

ドラマの家斉はまだ、将軍としての道を歩き始めたばかりである。

筆者：鷹橋 忍