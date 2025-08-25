¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø»ä¶¦¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡£
¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹õ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÎ¢Êý¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¡¢Êª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¡¢Æ±Î½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ëÁ´¿¶¤ê¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤À¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬1¤Ä¤À¤±¡£½¤Àµ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ùÀÓ¡¢Â¸ºß¤Ï´ÊÃ±¤ËËä¤â¤ì¡¢Ì¤½Ï¤Ê¿Í¤òÁýÄ¹¤µ¤»¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¤Ë¡£»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¡£¤½¤³¤À¤±Å°Äì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤·¡£
½µËö¤Ï¡¢Ï¯Êó¤¬ÆÏ¤¯¤«¤â¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
°¦¤â¡¢¾ðÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆ³¤¯ÎÏ¡£
¸ø»ä¶¦¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡£
¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹õ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÎ¢Êý¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¡¢Êª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¡¢Æ±Î½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ëÁ´¿¶¤ê¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤À¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬1¤Ä¤À¤±¡£½¤Àµ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ùÀÓ¡¢Â¸ºß¤Ï´ÊÃ±¤ËËä¤â¤ì¡¢Ì¤½Ï¤Ê¿Í¤òÁýÄ¹¤µ¤»¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¤Ë¡£»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¡£¤½¤³¤À¤±Å°Äì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤·¡£
½µËö¤Ï¡¢Ï¯Êó¤¬ÆÏ¤¯¤«¤â¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
°¦¤â¡¢¾ðÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)