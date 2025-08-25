44歳・新山千春、14歳の時と変わらぬ体形公開。ダイエットは「とっても苦労した」「40代の壁！」吐露
タレントの新山千春さんは8月24日、自身のInstagramを更新。現在44歳ですが、30年前と変わらぬ体形を披露しました。
【写真】ウエストあらわに！ 30年前と同じ体形
実は「この日の撮影のために当時のウエストのサイズまでとにかく頑張って 落としました！ とっても苦労したー笑 すぐに落ちてくれない40代の壁！」と、ダイエットし、30年前の体形を再現したことを報告しています。
コメントでは、「千春ちゃん芸能30周年おめでとう〜」「当時と変わらないですねー」「いつも応援してます」「素敵過ぎる」「変わらずめちゃくちゃ可愛いし美しい」「美しい かわいい」「おへそたまらない」と、祝福や称賛の声などが上がりました。
「素敵過ぎる」「30年前の今日 1995/８/24に芸能界デビューすることができました！」と明かし、写真12枚とスライドショー形式の動画を1本載せている新山さん。「当時の自分が映ってるTシャツを30年後に着る瞬間！思いが溢れてきて胸が熱くなりました」と、30年前の自身が写るTシャツを現在の新山さんが着ています。特に1枚目ではTシャツをめくり、おなかがあらわに。
