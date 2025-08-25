タレントの新山千春さんは8月24日、自身のInstagramを更新。デビュー30年を迎え、ダイエットに励み、痩せた姿を披露しました。（サムネイル画像出典：新山千春さん公式Instagramより）

タレントの新山千春さんは8月24日、自身のInstagramを更新。現在44歳ですが、30年前と変わらぬ体形を披露しました。

【写真】ウエストあらわに！ 30年前と同じ体形

「素敵過ぎる」

「30年前の今日　1995/８/24に芸能界デビューすることができました！」と明かし、写真12枚とスライドショー形式の動画を1本載せている新山さん。「当時の自分が映ってるTシャツを30年後に着る瞬間！思いが溢れてきて胸が熱くなりました」と、30年前の自身が写るTシャツを現在の新山さんが着ています。特に1枚目ではTシャツをめくり、おなかがあらわに。

実は「この日の撮影のために当時のウエストのサイズまでとにかく頑張って　落としました！　とっても苦労したー笑　すぐに落ちてくれない40代の壁！」と、ダイエットし、30年前の体形を再現したことを報告しています。

コメントでは、「千春ちゃん芸能30周年おめでとう〜」「当時と変わらないですねー」「いつも応援してます」「素敵過ぎる」「変わらずめちゃくちゃ可愛いし美しい」「美しい　かわいい」「おへそたまらない」と、祝福や称賛の声などが上がりました。

インスタライブで変わらぬ美貌を

21日には、インスタライブでファンと交流し、「8/24 0:00〜　Tシャツ、バッグ、キーホルダーと限定発売します」と宣伝している新山さん。変わらぬ美貌がうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)