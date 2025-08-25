ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤¯ÌÑÁÛ¡×¹ðÇò¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°S¤Ê¤ÉÈäÏª¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ì´¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¡£¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¥Ç¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤¯ÌÑÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¹ñÆâ°ì¿ÍÎ¹¤â·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¿Æ»ÒÎ¹¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¡ÃÆ´Ý¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬ÊõÊª¡ª¥¢¥Ë¥½¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡¡¤»¤Ã¤«¤¯°ì²ó¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¡¤¤¤¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È»×¤¦¡×¤È23Ç¯¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¡ÖÉ÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¡³¤¤¬¥¨¥á¥é¥ë¥É¿§¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆú¤¬¤Ç¤ë¡¡Å·¹ñ¤À¤è¤Í¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤È¡¡¥«¥Ï¥é¤Ç·ëº§¼°½ÐÍè¤¿¤³¤È¡¡¤Ê¤ó¤À¤«Ì´¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿Ì¤Íè¤Ë¤â¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤±¤ëÆü¤òÌ´¤ß¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥À¥êÈþ½Ñ´Û¤Þ¤¿¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¹á¹Á¤Î¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ºÀ»ÃÏ½ä¤ê¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¥Á¥ç¥³¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Þ¤¿¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¥¸¥ç¥¸¥çÀ»ÃÏ½ä¤ê¤Þ¤¿¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥É¥Ð¥¤¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤¿·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥®¥¶¥¦¥ì¥·¥¹¤È¶«¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ¡¹¤òÍåÎó¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥¶¤«¤ï¤æ¤¹¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤«¤ï¤æ¤¹¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òË¬¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤â2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£