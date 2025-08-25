¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×2¼ï¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼È¯É½¡¡8¡¦27¤è¤ê¡Ö¤Í¤®¤É¤Ã¤µ¤ê»ÀíåÅò¤¦¤É¤ó¡×¤Û¤«
¡¡¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ñ¤µ¤ó¤¬25Æü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈ¯É½¡£27Æü¸áÁ°9»þ¤è¤ê¡¢¡Ö¤Í¤®¤É¤Ã¤µ¤ê»ÀíåÅò¤¦¤É¤ó¡×¤È¡Ö¤´¤Þ¤À¤ìÌîºÚÅ·¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Î2¼ï¤òÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤óÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÆù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¡×
¡¡¡Ö¤Í¤®¤É¤Ã¤µ¤ê»ÀíåÅò¤¦¤É¤ó¡×¡Ê²¹¡Ë¤Ï¡¢¿Ý¤ÎÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬Íø¤¤¤¿¡¢¶Ì»Ò¡¦ÄÇÂûÅù¤Î¶ñºàÆþ¤ê¤Î¡Ö¤¢¤ó¤«¤±¡×¤Ë¡¢¥é¡¼Ìý¤Î¿ÉÌ£¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö»ÀíåÅò¡×¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤½¤³¤Ë¡¢»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶ñºà¡¢´Å¿É¤¯¿æ¤¤¤¿¡Ö¤«¤·¤ï¡×¤ò¤Î¤»¡¢¹áÌ£Ë¤«¤Ê¡Ö¤Í¤®¡×¤ò¤É¤Ã¤µ¤ê¤«¤±¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤¿¡£»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Î¥â¥Á¥â¥Á¤¦¤É¤ó¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡£
¡¡¡Ö¤´¤Þ¤À¤ìÌîºÚÅ·¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡ÊÎä¡Ë¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡Ãæ¤Î¡ÖÎä¤ä¤·¸ÕËã¤Ä¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¡ÖÇ»¸ü¤´¤Þ¤À¤ì¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ë¡¢»ñ¤µ¤óÀìÍÑ¤ÎÅ·¤×¤éÊ´¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤²¤¿5¼ï¤ÎÌîºÚÅ·¡ÊÉñÂû¡¦¤Ê¤¹¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¤´¤ÜÅ·¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¤´¤Þ¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤¦¤É¤ó¤Ç¤âÅ·¤×¤é¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÈÎÇäÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤óÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÆù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¡×
¡¡¡Ö¤Í¤®¤É¤Ã¤µ¤ê»ÀíåÅò¤¦¤É¤ó¡×¡Ê²¹¡Ë¤Ï¡¢¿Ý¤ÎÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬Íø¤¤¤¿¡¢¶Ì»Ò¡¦ÄÇÂûÅù¤Î¶ñºàÆþ¤ê¤Î¡Ö¤¢¤ó¤«¤±¡×¤Ë¡¢¥é¡¼Ìý¤Î¿ÉÌ£¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö»ÀíåÅò¡×¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤½¤³¤Ë¡¢»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶ñºà¡¢´Å¿É¤¯¿æ¤¤¤¿¡Ö¤«¤·¤ï¡×¤ò¤Î¤»¡¢¹áÌ£Ë¤«¤Ê¡Ö¤Í¤®¡×¤ò¤É¤Ã¤µ¤ê¤«¤±¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤¿¡£»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Î¥â¥Á¥â¥Á¤¦¤É¤ó¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÈÎÇäÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£