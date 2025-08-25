¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯8·îÂè5½µ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

8·î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»¡¢¿Í¼ê¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¾¯¡¹Â­¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¸½¾õÂÇÇË¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ò¤é¤á¤­¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£

¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

Æ³¤¯ÎÏ¡£
¸ø»ä¶¦¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡£

¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤µ¡¢
¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤¯¡£

¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¼Ò¸òÀ­¤òÈ¯´ø¡¢
¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¡£

¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

ÆæÅ¸³«¡£
ÆæÃåÃÏ¡£

¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¸ÀÍÕ¤ò¸·Áª¡£
²ñÏÃ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£

¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë»ß¤Þ¤ë¡£
»ß¤Þ¤ë¤«¤é¸«¤¨¤ë¡£

¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

±£¤ì²Æ¥Ð¥Æ¡£
¤´¼«°¦¥â¡¼¥É¤Ç¡£

¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¹ÅÇÉ¤Î¥¹¥¹¥á¡£
ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡£

¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¿ÍÎà°¦¥à¡¼¥Ö¡£
Áð¤Îº¬±¿Æ°¤Ç¡£

¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

Âç´ïÈÕÀ®¡£
¼«Ê¬°é¤Æ¡£

¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

±¿µ¤¤ÏÆó½Å»Å³Ý¤±¡£
»Å¹þ¤ß¤ËÎÏ¤ò¡£

¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¿·¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)