8·î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»¡¢¿Í¼ê¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¾¯¡¹Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¸½¾õÂÇÇË¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ò¤é¤á¤¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¸ø»ä¶¦¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤¯¡£
¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¡£
ÆæÃåÃÏ¡£
²ñÏÃ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
»ß¤Þ¤ë¤«¤é¸«¤¨¤ë¡£
¤´¼«°¦¥â¡¼¥É¤Ç¡£
ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡£
Áð¤Îº¬±¿Æ°¤Ç¡£
¼«Ê¬°é¤Æ¡£
»Å¹þ¤ß¤ËÎÏ¤ò¡£
¿·¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆ³¤¯ÎÏ¡£
¸ø»ä¶¦¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡£
¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤µ¡¢
¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤¯¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼Ò¸òÀ¤òÈ¯´ø¡¢
¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¡£
¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆæÅ¸³«¡£
ÆæÃåÃÏ¡£
¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸ÀÍÕ¤ò¸·Áª¡£
²ñÏÃ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë»ß¤Þ¤ë¡£
»ß¤Þ¤ë¤«¤é¸«¤¨¤ë¡£
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë±£¤ì²Æ¥Ð¥Æ¡£
¤´¼«°¦¥â¡¼¥É¤Ç¡£
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¹ÅÇÉ¤Î¥¹¥¹¥á¡£
ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡£
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿ÍÎà°¦¥à¡¼¥Ö¡£
Áð¤Îº¬±¿Æ°¤Ç¡£
¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÂç´ïÈÕÀ®¡£
¼«Ê¬°é¤Æ¡£
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë±¿µ¤¤ÏÆó½Å»Å³Ý¤±¡£
»Å¹þ¤ß¤ËÎÏ¤ò¡£
¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¿·¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
