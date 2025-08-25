34ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦ÁðÆå¹Ò´ð¤¬¹ðÇò¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÆ¸Äç¤Ç¡×¡¡¶À±Û¤·¤Ë±é¼Ô¤Î½÷À¤¬ÀÜ¶á¤·¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µÜ²¼ÁðÆå¤ÎÁðÆå¹Ò´ð¡Ê34¡Ë¤¬24Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÆ¸Äç¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥â¥Æ¤Ê¤¤ÃË·Ý¿Í¤¬¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¹æ¤Ç¡¢¿´¤ËÈë¤á¤ë½÷À¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£Á°²ó¡¢ÁðÆå¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢´é¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¡¢ÁðÆå¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÆ¸Äç¤Ç¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¹æ¤Ë¾è¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë±é¼Ô¤Î½÷À¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤ÇÈ©¼Á¤ò¸«¤¿¤Î½é¤á¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£