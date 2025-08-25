宮崎あおい、ほっそりウエストの“月見”スタイル 『マクドナルド』の思い出はハッピーセット「5、6歳のころに」
俳優の宮崎あおい（崎＝たつさき）、お笑いコンビ・ジョイマン（高木晋哉、池谷和志）が25日、都内で行われたマクドナルド『2025年 月見ファミリー発表イベント』に参加した。
【全身ショット】ウエストほっそり！月見にちなんで黄色の衣装で登場した宮崎あおい
宮崎は、イエローのトップスに、ほっそりウエストの装いで登場。「月見なので黄色いお衣装と、あとお耳がちょっとお月様みたいな」と衣装のポイントを語った。「5、6歳のころにハッピーセットのCMにエキストラで出演させていただいたことがあって。そこから30年ぶりくらいにてりたまのコマーシャルでまた出させていただいて。だから『30年ぶりにコマーシャルに出させていただくんだよ』と話を母にしたらすごく喜んでいて。そのご縁がつながって、今もお世話になっている。ありがたいな、続けてきてよかったなと思います」としみじみと語った。
マクドナルドは、秋の風物詩となっている定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マックの限定の「月見マフィン」に加えて、今年の新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の新商品5種を含む全8商品を、“月見ファミリー”として9月3日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売することを発表した。
月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして、1991年に誕生した「月見バーガー」は、毎年秋に期間限定で提供している、国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせた人気商品。今年は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化した。
また、9月2日から放映する新テレビCMでは、7年ぶりに楽曲を一新し、エレファントカシマシの名曲「今宵の月のように」を宮本浩次のセルフカバーで、新たにレコーディング。宮崎と柳楽優弥が、仕事や子育てで毎日を忙しく過ごす中で、月見ファミリーの商品からエールを受け取って“心が上を向く”ストーリーに、「今宵の月のように」が寄り添う内容となっている。
【全身ショット】ウエストほっそり！月見にちなんで黄色の衣装で登場した宮崎あおい
宮崎は、イエローのトップスに、ほっそりウエストの装いで登場。「月見なので黄色いお衣装と、あとお耳がちょっとお月様みたいな」と衣装のポイントを語った。「5、6歳のころにハッピーセットのCMにエキストラで出演させていただいたことがあって。そこから30年ぶりくらいにてりたまのコマーシャルでまた出させていただいて。だから『30年ぶりにコマーシャルに出させていただくんだよ』と話を母にしたらすごく喜んでいて。そのご縁がつながって、今もお世話になっている。ありがたいな、続けてきてよかったなと思います」としみじみと語った。
月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして、1991年に誕生した「月見バーガー」は、毎年秋に期間限定で提供している、国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせた人気商品。今年は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化した。
また、9月2日から放映する新テレビCMでは、7年ぶりに楽曲を一新し、エレファントカシマシの名曲「今宵の月のように」を宮本浩次のセルフカバーで、新たにレコーディング。宮崎と柳楽優弥が、仕事や子育てで毎日を忙しく過ごす中で、月見ファミリーの商品からエールを受け取って“心が上を向く”ストーリーに、「今宵の月のように」が寄り添う内容となっている。