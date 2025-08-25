好き＆行ってみたい「山口県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「長門峡」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山口県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「竜ヶ淵の水底には竜宮が残るという伝説が面白そう」（30代男性／徳島県）、「県立自然公園として整備されていますし、遊歩道もあるのでのんびり森林浴が楽しめると思います。季節によって変わる木々も綺麗ですし、素敵な写真を求めて散策したいと思いました」（30代男性／福岡県）、「阿武川沿いに広がる長門峡は、四季の景観が美しい渓谷。特に紅葉の時期は燃えるような色彩で、遊歩道から川や岩肌を眺めながら歩くのが心地よい」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「一度訪れ、ゴツゴツしたカルスト台地の景色に自然の素晴らしさを感じたから。アクセスも良好だったので再訪したい」（30代女性／岡山県）、「石灰岩が広がる草原地帯で、視界を遮る木々が少なく、空と大地の広がりを全身で感じることが出来るスポットだから」（50代男性／東京都）、「テレビで度々見て、行ってみたいと思っています」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：長門峡／28票阿武川沿いに広がる自然豊かな渓谷・長門峡（ちょうもんきょう）は、四季折々の自然が楽しめる山口県屈指の森林浴スポット。特に秋の紅葉シーズンには遊歩道が赤や黄に染まり、訪れる人々を魅了します。
1位：秋吉台（カルスト台地樹林帯）／55票日本最大級のカルスト台地である秋吉台には、草原と共に樹林帯も広がり、多様な自然環境が魅力。石灰岩の白と森林の緑が織りなす景観美の中での森林浴は、非日常感に包まれながらリフレッシュできる体験が楽しめます。
