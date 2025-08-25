【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２４日（日本時間２５日）、敵地でのパドレス戦に１番指名打者で出場し、九回に４試合ぶりの本塁打となる４５号ソロをパドレスの松井裕樹から放った。

シュワーバー（フィリーズ）と並び、ナ・リーグトップタイ。ドジャース先発の山本由伸は６回４安打２失点、６奪三振で１１勝目（８敗）を挙げた。ドジャースは８―２で勝ち、連敗を２で止め、パドレスと再び同率首位となった。

２試合連続無安打で、この日も七回まで快音の出なかった大谷が、最後に勝利を決定づける一発を放った。

九回一死、パドレスの松井が投じた真ん中高めの９４・１マイル（約１５１キロ）の直球を右中間スタンドに運んだ。リードを６点に広げる４５号ソロ。ダイヤモンドを１周した大谷は、ドジャースのベンチ脇の座席にいたパドレスファンとタッチし、肩をぽんとたたいた。

相手チームのファンとタッチするのは異例で、大リーグ公式Ｘ（旧ツイッター）がこの様子を撮影した動画を投稿した。このファンは試合中にずっとヤジを飛ばしていたといい、ロバーツ監督は「ショウヘイにしては珍しいことで、楽しかったよ。個性が出ていて良かった」と笑顔を見せ、「（あのファンは）ショウヘイがこのシリーズでどれだけだめだったか、ということを言っていた」と明かした。