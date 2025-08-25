「似てるめっちゃ！」竹内涼真、弟・唯人とのイケメンショット公開「こんな兄弟他にいない」「お兄ちゃん感がいい！」
俳優の竹内涼真さんは8月24日、自身のInstagramを更新。兄弟ショットを公開しました。
【写真】イケメン兄弟ショット
コメントでは、「2人ともカッコいいぞ」「涼真くんの笑顔がだいすき！！！」「兄弟仲良しでいられるっていいことですね！」「弟くんと仲良すぎ」「2人ともイケメンすぎる」「兄弟愛家族愛に溢れる涼真さん素敵です」「似てるよ！」「いい顔じゃ」「似てるめっちゃ！！！」「お兄ちゃん感がいい！」「こんな兄弟他にいないかっこ良すぎる」と、絶賛の声が多数寄せられました。
「弟くんと仲良すぎ」「ニテンネ」とつづり、写真を2枚載せている涼真さん。1枚目は弟で歌手、モデルの竹内唯人さんとのツーショットです。2人とも格好良く、イケメンな兄弟であることが分かります。2枚目は涼真さんのソロショットで、笑顔を見せています。
