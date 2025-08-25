思わずキュンとする男性からの留守番電話のメッセージ９パターン
彼からの電話も取れないほど忙しい女性たちは、留守電に残された「ほんの数十秒の言葉」から大きな力をもらうこともあるようです。そこで『オトメスゴレン』女性読者への調査をもとに、「思わずキュンとする男性からの留守番電話のメッセージ９パターン」を紹介します。
【１】体調を気遣ってくれている「大丈夫？」
「体が弱っていると心まで弱るので、そういうときに心配してくれているのがわかるとすごく嬉しい」（２０代女性）と、体が弱っているときほど、男性のやさしさが心にしみるようです。あなたの気遣う言葉が、女性にとって何よりの薬になるかもしれません。
【２】「名前を言わなくてもわかる関係」だと感じて嬉しくなる「俺だけど」
「『俺だけど』って言われると、『名前を言わなくてもわかる関係なんだなぁ』と嬉しくなる」（２０代女性）というように、ふたりの距離が近づいたと感じるようです。キチンと名前を名乗ってばかりでは、内心女性は壁を感じているかもしれません。
【３】また電話をもらえると期待が高まる「また電話します」
「せっかくもらえた電話に出られなくても、『また電話します』で締めくくられてると、『いつかけてくれるかなー』ってワクワクする」（１０代女性）との意見が。少しのすれ違いでも女性は不安に思うもの。「また電話する」のひと言が、女性を安心させるようです。
【４】何度も再生してしまう「大好きです」
「何度も留守電を聞いてニヤニヤしてしまう」（２０代女性）など、ストレートな愛情表現は、女性の胸を震わせるようです。ただし、あくまでも「好きな彼」だと嬉しいメッセージであって、片思いの女性にすると引かれる可能性があるので注意しましょう。
【５】不安を打ち消してくれる「がんばって！」
「大事な大会の前の日、ひとりで『どうしようー』なんて思ってたら、このメッセージが入っていて元気づけられた」（１０代女性）と、不安なときにもらう励ましの言葉が女性の心を打つようです。そばにいてあげられないときこそ、温かい言葉で力づけてあげましょう。
【６】いつも思われている感じがする「声が聞きたかったから」
「『ただ声が聞きたかっただけだから』って言われると、『折り返し電話して』って言われなくても電話したくなる」（２０代女性）との声がありました。用事がなくても電話をしてくれることで、女性は「離れていても、いつも思ってくれている」と実感できるようです。
【７】こっちもすぐに会いたくなる「会いたい」
「自分のことを必要とされてると感じる」（３０代女性）、「こんなこと言われたら、早く仕事を終わらせたくて張り切る」（２０代女性）などの意見が寄せられました。「忙しい女性にこう言うと、負担かな…」と心配せず、会いたいときは素直に気持ちを伝えたほうがよさそうです。
【８】大切にされていると感じる「家に着いたら電話して」
「さっき別れたばかりなのに、家に着くまで心配されていると思うとキュンとなる」（２０代女性）というように、男性に大切にされているのを実感できる言葉のようです。ただし、強制的な言い方では、「束縛が強い」と嫌がられる可能性があるので注意しましょう。
【９】不安や悩みを吹き飛ばしてくれる「きっと大丈夫だよ」
「悩み事があったとき、彼から『きっと大丈夫だよ。つらくなったらいつでも電話して』というメッセージが。この言葉を聞いた瞬間、泣きました」（２０代女性）との意見がありました。心の支えになってくれる男性に、頼もしさを感じるようです。
ほかにも「思わずキュンとする男性からの留守番電話のメッセージ」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（徳永幸子）
