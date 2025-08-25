一時間前まで別れを決意していた彼女を思い直させた一言９パターン
彼女が「別れたい」と言い出しそうな気配は、意外とわかるもの。もし「別れたくない」と思うのであれば、彼女の気持ちが変わるような働きかけが必要でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「一時間前まで別れを決意していた彼女を思い直させた一言」をご紹介します。
【１】結婚をちらつかせる「そろそろ将来のことを考えたい」
「結婚が具体化するなら話は別です」（20代女性）というように、婚期を気にしている女性なら、「結婚」の二文字で別れを思いとどまるかもしれません。ただし、結婚願望のない相手には効き目がないことも覚えておきたいところです。
【２】今後の献身を約束する「これからはお前のために尽くしたい」
「どんなふうに尽くしてくれるか見届けたくなりました」（20代女性）というように、お姫様願望をくすぐって別れを思いとどまらせる手もあります。ただしこの方法を使うなら、多少のワガママは聞き入れる覚悟が求められるでしょう。
【３】じわじわとプレッシャーをかける「ずっと待ってるから」
「『心変わりしたのなら仕方ないけど。俺は待ってる』って。なんだかけなげで」（20代女性）など、いじらしい姿で同情を誘うのもよさそうです。少しでも彼女の気持ちが残っていれば、一発逆転の可能性は望めるかもしれません。
【４】すべてを投げうってすがりつく「俺にはお前しかいない」
「『君は特別なんだ』と言われると悪い気はしません」（10代女性）というように、たったひとりのオンリーワンであることを前面に出す戦略です。浮気したりすると、この言葉の持つ説得力が一気に失せてしまうので、気を付けたいところです。
【５】楽しい計画を持ちかける「次の夏は海外に行きたいね」
「正直、彼氏に飽きてきていたんですが、『もう少し付き合おうかな』と思い始めました」（20代女性）など、旅行やレジャーのプランで釣るのもアリでしょう。旅先で頼りがいのあるところをたくさん見せれば、「飽きた」などと言われずに交際を続けられるかもしれません。
【６】直球で勝負する「ずっとそばにいてほしい」
「女子は『ずっと』って言葉に弱いですよ（笑）」（20代女性）というように、永遠の愛を誓うと、離れかけた気持ちを取り戻すことができるかもしれません。言葉に嘘がないことを証明するためにも、その後は彼女ひとすじに愛を貫きましょう。
【７】素直に反省する「悪かった。悪いところは全部直すから」
「気持ちを入れ替えてくれるんなら…と様子を見たくなるかもしれない」（10代女性）など、これまでの自分から生まれ変わることを誓うパターンです。その後、心を入れ替えないと、本格的に別れを告げられてしまうことを覚悟の上で使いましょう。
【８】ホロリと人情に訴えかける「いつも感謝してる」
「そんなこと言われたことがなかったので、心がぐらつきました」（20代女性）というように、奇をてらわずに、正面から真心で訴えかければ、彼女の翻意を促せるかもしれません。「こんなにダメな俺と３年も一緒にいてくれてありがとう」などと感謝の言葉を重ねて情に訴えましょう。
【９】関係修復を持ちかける「もう一度、ゼロからやり直そう」
「そう言われると、『やり直せるかもしれない』と思ってしまいそう」（20代女性）など、いったん初心に返ることを提案する作戦です。とはいえ、一度使ったが最後、二度と使えない手であることを肝に銘じておきましょう。
言葉ひとつで彼女の気持ちが変わればしめたもの。あとは自分の言葉に嘘がないように、約束したことは必ず実行に移すように努めましょう。（倉田さとみ）
