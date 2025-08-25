元横綱・貴乃花光司氏（５３）の最新ビジュアルにフォロワーが騒然となった。

今月１２日に５３歳誕生日を迎えたばかりの貴乃花氏。２５日までに更新したインスタグラムで「ざっくりＹｏｕＴｕｂｅで見させていただき、美味しいピザを食してきました。バッツグーンでした」とつづり、食事するプラベート姿を投稿した。

白髪交じりのヒゲが伸び、ブルーのシャツ姿。穏やかな笑みを浮かべてテーブルに座る姿は、鬼気迫る表情だった力士時代とは別人のよう。フォロワーは「渋オジでカッコいい」「花田光司さんに戻られた感じです」「イケメンですなー」「どんどんカッコよくなってきますね」「お髭が、、、」と注目。再婚したこともあり「奥様もいつか御一緒の写真をみたいです！」との声もあった。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビュー。貴乃花氏自身もインスタグラムなどで公開する近影が「貫禄」「オシャレ」「今、体重何キロですか？」と反響を呼んでいる。