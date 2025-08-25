◆米大リーグ フィリーズ３―２ナショナルズ（２４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ナショナルズの小笠原慎之介投手が２４日（日本時間２５日）、敵地のフィリーズ戦に３回途中からリリーフ登板。２回２／３を無失点に抑える好投を見せた。

先発アービンが６安打を許し、０―２の３回１死満塁でＫＯ。小笠原が２番手で登板した。ストットを浅い右直に打ち取った後、続くマルシャンには押し出し四球を与えた。ここで強打者ターナーとの対戦を迎えたが、チェンジアップで右飛に打ち取った。

４回は主軸との対戦。本塁打リーグ首位のシュワバーにスライダーで一ゴロ。続くハーパーにも外角に投球を集めて左飛にしとめた。ボームには内角低めへの直球で見逃し三振を奪った。５回もマーシュから空振り三振を奪うなどし、ロングリリーフの仕事を全うした。

中日時代、そして７月のメジャー初昇格では先発で起用されていたが、８月の再昇格からは複数イニングも任される中継ぎを担当。中継ぎとしては１勝０敗、防御率３・０７と結果を残している。

ＭＬＢ公式サイトによると、ＫＯされた先発アービンは、試合を壊さなかった小笠原を「彼はとんでもない勝負師だ」と絶賛。「彼はただ相手に立ち向かって打ち取ろうとするのが好きなんだ。打者に真っ向から攻めていって、本当にいい仕事をしていると思う」と感謝した。

小笠原はフィリーズのシュワバーとハーパーという左打ち２枚看板に対してはここまで、シュワバーに４打数０安打２奪三振、ハーパーには３打数０安打１奪三振と完璧に封じている。

カイロ監督代行は「彼は戦士だ。マウンドに上がって恐れずにゾーンを攻め、自分のボールをゾーンの周りに投げ込む。『俺はメジャーリーガーなんだ』と証明しようとする姿がいい」と称賛していた。