¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬º£ÅÙ¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¡¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤ËÂ³¤¯º£Âç²ñ£²¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë
¡þ¿·ÂÎÁà¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£´Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡Ë
¡¡¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥ê¥Ü¥ó¡ÊÎëÌÚÊâ²Â¡¢°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡¢ÅÄ¸ýµ×Çµ¡¢À¾ËÜ°¦¼Â¡¢»°¹¥½é²»¡Ë¤Ç£²£¶¡¦£¶£µ£°ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×¤ÇÎ×¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥×¡ÊÎëÌÚÊâ²Â¡¢°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡¢ÅÄ¸ýµ×Çµ¡¢À¾ËÜ°¦¼Â¡¢²ÖÂ¼²Æ¼Â¡Ë¤Ï¡¢£²£·¡¦£³£µ£°ÅÀ¤Ç£µ°Ì¤È¤Ê¤ê¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£³Æü¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£²÷µó¤ËÂ³¤¯£²¤Ä¤á¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÆ¨¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢£³Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ØºÇ¹â¤Î·Á¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£