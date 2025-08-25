»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡¦¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤ÎÁêÂ³¤È½ª³è¡½¡½ÉÙÍµÁØ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëË¡Ì³¡¦ÀÇÌ³¤Î²ÝÂê¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤¹âÎðÉ×ÉØ¤ä¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡×¤Î°ä¸À¡¦½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ëºâ»º¤òÂ÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁêÃÌ¤Ï¡¢°ä¸ÀºîÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´óÉÕ¤äºâ»º´ÉÍý¡¢²ð¸î¤ä¸«¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»à¸å¤Î¼êÂ³¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±ÉÙÍµÁØ¤Î¾ì¹ç¡¢»ñ»º¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤äµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é²ÝÂê¤Ï°ìÁØÊ£»¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¦¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÌäÂê
¤³¤Î10Ç¯¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤¹âÎðÉ×ÉØ¤ä¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤Êý¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡×¡Ë¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ö°ä¸À¤Þ¤ï¤ê¤Î¤´ÁêÃÌ¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Æ¤âºâ»º¤òÂ÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤«¤é¡¢¤Þ¤º°ä¸ÀºîÀ®¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸Á°Â£Í¿¤ä´óÉÕ¡¢¸«¼é¤ê¤äºâ»º´ÉÍý¡¢²ð¸î¤äÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÁªÂò¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥¦¥£¥ë¡ÊÂº¸·»àÀë¸À¡Ë¡¢¿®Â÷·ÀÌó¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ä°åÎÅµ¡´ØÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁòµ·¤äÊè¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤´ÁêÃÌ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÉÙÍµÁØ¡¦ÈóÉÙÍµÁØ¤òÌä¤ï¤º¶¦ÄÌ¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬°ä¸À¤ä¿®Â÷·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎË¡Î§Ê¸½ñ¤ä¥¹¥¡¼¥à¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âË¡À©ÅÙ¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤«¤é¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤´¼«¿È¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î°Õ»×¤ò¤â¤È¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤¤´É×ÉØ¤ä¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï10Ç¯¤«¤é20Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê½àÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢»öÂÖ¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¤¤ëÊý°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤ëÊý¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÍ¤ÎË¡Ì³¾å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ£´óÉÕ¡¦À¶»»·¿°äÂ£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀÇÌ³¤ÎÌäÂê
»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤´É×ÉØ¤Ï¡¢°ä¸À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼õ°ä¼Ô¤È¤·¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ä¸À¼Ô¤Î»àË´»þ¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ½È÷Åª¼õ°ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·»Äï»ÐËå¤Ê¤É¤Î¿ÆÂ²¤ò»ØÄê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸ø±×ÃÄÂÎ¤ä³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ê¤É¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðºâ»º¤Ï¹ñ¸Ë¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤êÂè»°¼Ô¤Ø¤Î°äÂ£¤ä´óÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤òË¡¿Í¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Ë°äÂ£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°ÜÅ¾ºâ»º¤Ï½êÆÀÀÇ¤äÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿Ë¡¿Í¤¬¸ø±×Ë¡¿ÍÅù¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡¿ÍÀÇË¡¾å¡¢¼õÂ£±×¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Ë¡¿Í¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤äË¡¿ÍÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ë¡¿Í¤Ë°äÂ£¤¹¤ëºâ»º¤¬³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÈ¼¤¦»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÅù¤ò´óÉÕÀè¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤äÈó±ÄÍø·¿Ë¡¿Í¤Ê¤É¡¢¸ø±×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Ë¡¿Í¤¬´óÉÕÀè¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡°äÂ£¤¬¸ø±×¤ÎÁý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢°äÂ£ºâ»º¤¬2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸ø±×ÌÜÅª»ö¶È¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡½¡½¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¹ñÀÇÄ£Ä¹´±¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Êª»ñ»º¤Î°äÂ£¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°äÂ£´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÈ¼¤¦ºâ»º¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ä»º¤ò´¹²Á¤·¡¢¤½¤ÎÂå¶â¤ò³ÆÃÄÂÎ¤Ë°äÂ£¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÎ±°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ä¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Î¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇµÁÌ³¤òÉé¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇµÁÌ³¤À¤±¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»öÁ°¤Î¼êÅö¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´óÉÕÀè¤ÎÌäÂê
ÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢°äÂ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸Á°´óÉÕ¤ò´Þ¤á¤¿´óÉÕÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÍÍê¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¡¢¡Ö¼«¤éÃÛ¤¤¤¿ºâ»º¤Î»ÈÅÓ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»ÈÅÓ¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤âÃê¾ÝÅª¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»ØÄê¤·¤¿ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢´óÉÕÀè¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò½ÏÎ¸¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¤ÎÌÜÅª¤ä»ÈÅÓ¤¬¤¹¤Ç¤ËÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î¤´´õË¾¤É¤ª¤ê¤Ë´óÉÕ¶â¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¡Ë¤òÀ°¤¨¤ë»Ù±ç¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê±¿±Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤âÈ¼¤¦ÅÀ¤ËÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢´óÉÕ¤ÎÌÜÅª¤¬¤Þ¤À¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ô¡¼»Ù±ç¤òÀìÌç¤Ë¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬»×¤¤¤ò¸À¸ì²½¤·»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ëÃÊ³¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢·×²è¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬Ë¡Ì³ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ô¡¼¡×¤È¤Ï¡¢Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤¬¹Ô¤¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤¬¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ô¡¼»Ù±ç¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÉÕÀè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸«¼é¤ê
Æ±µï¤Þ¤¿¤Ï¶á¤¯¤Ë·ò¹¯¤Ê¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹âÎð¼Ô¤´É×ÉØ¤ä¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¸«¼é¤ê¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ»º´ÉÍý°ÑÇ¤·ÀÌó¤äÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤ÆÄù·ë¤µ¤ì¤ë¸«¼é¤ê·ÀÌó¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì±´Ö¤Î¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ¶âÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ð¸îÉÕ¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
ºâ»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤«
ÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºâ»º´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¼êÅö¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤ÏÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢»ñ»º¤Î±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î¥³¥¹¥È¤ÈÇ½ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ñ»º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤¹¤Ù¤¿ÆÂ²¤ä¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¤³°»ñ»º¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢±¿ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ä´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤Î»ýÊ¬¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâ»º´ÉÍý°ÑÇ¤·ÀÌó¡¢Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¡¢¿®Â÷·ÀÌó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆð¤Êºâ»º´ÉÍý¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤¤´É×ÉØ¤ä¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÁªÄê¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤´¶á½ê¤ä¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶âÁ¬ÅªÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸õÊä¼Ô¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¶È¼Ô¤äÀìÌç²È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¿¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»à¸å¤Î¤³¤È
¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¡¢Áòµ·¡¢ËäÁò¡¢¶¡ÍÜ¤Î¤Û¤«¡¢¿ÈÊÕÀ°Íý¤Ê¤É¤Î»öÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»öÌ³¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡Ö»à¸å»öÌ³¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Î¾ì¹ç¡¢»ñ»ºµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢»à¸å»öÌ³¤âÊ£»¨²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»à¸å¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«¿È¤ÎÁòµ·¤ÎÊýË¡¤äËäÁò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ä°ÍÍê¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î»öÌ³¤ÏÄÌ¾ï¡¢¿ÆÂ²¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤Î»àË´¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡ÊÌ±Ë¡653¾ò1¹æ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ï¡¢°ÑÇ¤¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¸å¤Î»öÌ³¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤âÍ¸úÀ¤Ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î°Õ»×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î»àË´¸å¤â·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»à¸å»öÌ³¤ò½èÍý¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢°ÑÇ¤¼Ô¤Î»àË´¤ò½ªÎ»¸¶°ø¤È¤»¤º¡¢»àË´¸å¤âÍ¸ú¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»à¸å»öÌ³¤ËÈ¼¤¦ÍÂ¤ê¶â¤äÊó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁêÂ³¤È¤Î´Ø·¸¤âÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
