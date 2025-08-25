PLAION、「Fallout」、「Fortnite」、「Peanuts」などをモチーフとしたスマホスタンド「EXG ケーブルガイズ」を発売
PLAIONは、「Fallout」、「Fortnite」、「Peanuts」などをモチーフとしたマルチスタンド「EXG ケーブルガイズ」を11月下旬より発売する。各商品の価格は以下の通り。
モチーフはゲームの「Fallout」、「Fortnite」、「Five Nights at Fredddy's」。コミックの「Peanuts」など。今後も様々なキャラクターを展開していく。
【Fallout】ヌカ・コーラ パワーアーマー ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：4,950円
「Fallout」のパワーアーマー、ヌカ・コーラカラー仕様がモチーフのマルチスタンド。
・販売サイト(エビテン)
・販売サイト(グッスマ)
【Fallout】タフネス ボルトボーイ ミニ・コントローラ＆スマホスタンド
11月下旬発売予定
価格：3,850円
「Fallout」のゲームを象徴するキャラクター「ボルトボーイ」の「タフネス ボルトボーイ」がモチーフのミニマルチスタンド。
・販売サイト(エビテン)
・販売サイト(グッスマ)
【Fallout】ビッグリーグ ボルトボーイ ミニ・コントローラ＆スマホスタンド
11月下旬発売予定
価格：3,850円
「Fallout」のゲームを象徴するキャラクター「ボルトボーイ」の「ビッグリーグ ボルトボーイ」がモチーフのミニマルチスタンド。
・販売サイト(エビテン)
・販売サイト(グッスマ)
【Peanuts】 "スヌーピー" ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：4,950円
「Peanuts」のスヌーピーがモチーフのマルチスタンド。
・販売サイト(グッスマ)
【Peanuts】 "ウッドストック" ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：4,950円
「Peanuts」のウッドストックがモチーフのマルチスタンド。
・販売サイト(グッスマ)
【Fortnite】"ポーラーピーリー" XL ケーブルガイズ コントローラー＆スマホスタンド
11月下旬発売予定
価格：7,150円
「フォートナイト」のスキン「ポーラーピーリー」がモチーフ。XLサイズで、Nintendo Switchやタブレット、コントローラー、スマートフォンなど、サイズの大きなデバイスもしっかりホールド
・販売サイト(エビテン)
【Five Nights at Fredddy's】”フレディ” ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：4,950円
ホラーゲーム「Five Nights at Fredddy's」のフレディがモチーフのマルチスタンド。
・販売サイト(エビテン)
【Five Nights at Fredddy's】 ”ボニーバニー” ミニ・ケーブルガイズ ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：3,850円
ホラーゲーム「Five Nights at Fredddy's」のボニーバニーがモチーフのミニマルチスタンド。
・販売サイト(エビテン)
【Five Nights at Fredddy's】 ”フレディ” ミニ・ケーブルガイズ ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：3,850円
ホラーゲーム「Five Nights at Fredddy's」のフレディがモチーフのミニマルチスタンド
・販売サイト(エビテン)
【Five Nights at Fredddy's】 ”フォックシー” ミニ・ケーブルガイズ ケーブルガイズ コントローラー＆スマホホルダー
11月下旬発売予定
価格：3,850円
ホラーゲーム「Five Nights at Fredddy's」のフォックシーがモチーフのミニマルチスタンド
・販売サイト(エビテン)
(C)2024 ZeniMax Media Inc. Bethesda, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax, Pip-Boy, Vault-Tec, Vault Boy, and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC. All Rights Reserved.
(C) 2025 MARVEL. All Rights Reserved.
(C) 2025 Scott Cawthon. Five Nights at Freddy’s and all related characters are trademarks of Scott Cawthon.
(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, the Epic Games logo, Fortnite, the Fortnite logo, Unreal, Unreal Engine 4 and UE4 are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. All rights reserved.
(C) Disney. All Rights Reserved.