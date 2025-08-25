現役時代、身を粉にして働き、潤沢な資産を蓄えた男性。念願の“隠居生活”で待ち構えていたのは、思いもよらない「老後の罠」でした。息子に経営権を譲った70歳元経営者の事例から、高所得者が老後に陥りやすい「家計破綻」の落とし穴とその対策をみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。

元経営者が陥った「家計破綻」の落とし穴

誠一さん（仮名：70歳）は、2年前まで埼玉県のとある市で建設業を営んでいました。現在、事業は息子の亮太さん（仮名：45歳）が承継し、誠一さんは隠居の身です。

誠一さんは高校を卒業後、地元の建設会社に入社。その後、25歳で個人事業主として建設業を始めました。良い時も悪い時もありましたが、徐々に事業を拡大させます。持病の悪化をきっかけに68歳で仕事を辞めたとき、コツコツ貯めた預金はおよそ8,000万円に。そこからは悠々自適のセカンドライフが待っているはずでした。

ところが、最近の誠一さんは不安で胸がいっぱいです。

原因はお金のこと。8,000万円あった預金がみるみる減っているというのです。

誠一さんの“派手すぎる”隠居生活

誠一さんは仕事柄、現役時代から同業者や取引関係者との付き合いが多く、ゴルフや会食が日常茶飯事。ところが、仕事を辞めた現在も、彼らとの付き合いは続いていて、頻繁にゴルフに行き、誘われて飲むことも少なくないそうです。そのため、月々の支出は現役時代とさほど変わらず数十万円にものぼります。

一方、誠一さんの収入は月あたり約7万円の基礎年金のみです。こうなると、必然的に貯金を切り崩す生活が続き、貯金はみるみる減っていきます。

とはいえ、誠一さんが誘いを断らないのには理由がありました。

「私だって本当は家でゆっくりしていたいよ。けどね、私が付き合いをやめることで息子に迷惑がかかってしまうかもしれない。それだけはどうしても避けたいんだ」

誠一さんが引退後もゴルフや飲み会に参加し続けているのは、自分が付き合いをやめてしまうと、会社を継いだ息子に迷惑をかけてしまうかもしれないと心配しているからでした。

誠一さんの貯金が減っていくもうひとつの大きな原因

また、趣味の車も資産の減少を加速させる大きな要因のひとつでした。

5年前に購入した高級外車は維持費が高いにもかかわらず、乗り味が気に入っていることからなかなか手放すことができません。先日はエンジントラブルでディーラーに修理を依頼したところ、見積りはなんと120万円を超えていました。

このままではまずいという気持ちがあるものの、現役時代の付き合いがあるなかで安い車に乗り換えるのはプライドが邪魔をします。

このように、収入が激減してからも現役当時と同じ生活を続けてしまった結果、預金はみるみるうちに減っていったのです。

さすがの誠一さんも「このままではまずい」と焦りました。そこで1年前、誠一さんはある行動を起こします。

焦りが生んだ“大失敗”

誠一さんは、昔から取引のある銀行を訪ねて「お金を増やしたい」と相談します。すると、銀行の担当者から毎月分配型の投資信託をすすめられます。

誠一さんはこれまで投資とは無縁の生活を送っていました。商品の仕組みについて説明を受けましたが正直よく理解できません。しかし、銀行が言っているんだからきっと大丈夫なんだろうと、この時点での預金残高約7,000万円から3,000万円を投資信託に回しました。

「よし、これで安泰だ。放っておいてもお金が働いてくれる」

誠一さんは銀行員の言葉を信じ、それまで同様に散財を続けてしまいます。そればかりか調子に乗って車を買い換える始末。新車に1,500万円も使ってしまいました。

銀行からかかってきた一本の電話

そんなある日、銀行の資産運用担当者から一本の電話が……。

出ると、銀行員が緊張した声で「少しお話したいことがあります」とつぶやきます。

「なんだ、話って、いまはこれ以上投資する気はないぞ、いまのままで十分だ」と誠一さん。

「いや、申し上げにくいのですが、実はお客様の保有する投資信託の価値が大幅に減少しておりまして……そのご報告です」

話を聞いてみると、株価下落の影響により運用が予定利回りを下回っていること、その影響で毎月の分配金が投資元本の一部から支払われているため、資産が目減りしているという説明を受けました。

「支店長を出せ！」電話口で怒鳴る誠一さんだが…

約500万円の含み損がでているという話を聞いた誠一さんは、「話が違うじゃないか！ 支店長を出せ！」と激怒します。

しかし、銀行側は「最初にご説明したとおり、投資信託は元本保証のある商品ではございませんので……」の繰り返し。いくら騒いでも事実は変えられません。

「なんでこんなことに……」

茫然自失状態の誠一さん。このままでは破産しかねないと、藁にも縋る思いで「悪いが、俺をお前の会社でもう一度働かせてくれないか……」と、2年前に社長の座を譲った息子の亮太さん（仮名）に懇願。

亮太さんからは「働くのはいいけど、いまの生活スタイルを見直さないと結局いつかは破産するだろ。働くのはお金の使い方を考え直してからにしてくれ」と厳しく叱られてしまいました。

誠一さんは“レアケース”ではない

生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人の老後の最低日常生活費の平均は月額23万2,000円ですが、ゆとりある老後生活を望むのであればさらに14万8,000円上乗せした37万9,000円が必要というデータがあります。

一般的に老後の収入の柱となるのは公的年金です。生活費が年金額を上回る場合は預貯金などの資産を取り崩しながらの生活となります。

ただ、自営業者は年金が老齢基礎年金のみであり、その満額は月額69,308円（令和7年度）と決して十分とはいえません。そのため、預貯金への依存度が高くなり、綿密かつ計画的な老後資金計画が大切になるのです。

いまある資金を投資などで働かせることが悪いわけではありません。しかし、投資には元本保証はないため、仕組みをよく理解しないまま投資をしてしまうと「こんなはずではなかった」という後悔につながりやすくなります。

幸いにも、誠一さんには働く場所があります。収入の柱を年金と給与収入の2本立てにすると同時に、生活スタイルの見直しが不可欠です。

引退後の生活費の目安は現役時代の7割ほどといわれています。一度上げた生活費とプライドを下げることは簡単ではありませんが、この先の長い人生を考えた場合、支出の見直しが急務でしょう。

誠一さんの「その後」

息子の厳しい言葉に反省した誠一さんは、まず車を売ることにしました。よく考えてみればもうそんな高級車は必要ないのです。また、徐々にではありますが付き合いで行っていたゴルフや会食も減らすことに。以前と同じ生活をしていてはダメだと気がつきました。

自分はまだ70歳、この先何年生きられるかわかりませんが、息子に迷惑をかけるわけにはいきません。幸いにして、健康で持病もなくまだまだ働けます。息子はもう一度働くことを受け入れてくれました。

投資信託についても少し勉強しました。毎月分配型の投資信託の分配金には普通分配金と特別分配金の2種類があり、特別分配金は投資元本の一部から支払われていることを知りました。特別分配金の比率が高くなれば元本は減っていきますが、定期的な分配金は毎月の生活費の補填になっているのも事実です。

したがって、保有している投資信託はとりあえずそのまま持っておくことにしました。仕組みを知っていればそこまで恐れることはないと思えたからです。

生活の見直しで生活費を圧縮し、働くことで収入を増やせていますので以前のような心配からは解放されました。今後はライフプランを立てて今ある資金を計画的に使っていこうと考えているそうです。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表