スタジアムまで歩いていく日本人も

朝から情報番組で「速報です！」という掛け声とともに、ドジャース・大谷翔平（31）の活躍を見聞するのはすっかり日常化している日本。ところで、大谷が活躍している現地、米ロサンゼルス市での熱狂ぶりはどうなのだろうか。

【写真17枚】こんなに近くで投げている大谷や山本が撮れる!! 3塁側ブルペン近くの席で撮れた奇跡の1枚!!

元内外タイムス写真部長で「リングサイドの“必撮”仕事人」の異名を持ち、『プロレスラー 至近距離で撮り続けた50年』（新潮社刊）の著書もある山内猛氏（70）は、大の野球好きでもあり、メジャーリーグ観戦も続けている。この8月4日から6日のカージナルス戦、同8日から10日のブルージェイズ戦を本拠地、ドジャースタジアムで観戦した山内氏が、写真とともに現地の様子を教えてくれた。

ドジャースタジアムの入場口

夫人とともに、8泊10日のロスの旅。山内氏は、ツアーは利用せず、飛行機からホテルから全て、自分で手続きをして観戦することにした。宿泊したのは、ロスのダウンタウン、リトル東京地区にある都ホテルロサンゼルス。壁面に大谷の絵が描かれており、ニュースなどで中継する際によく映る、あの建物である。

「観戦ツアーの宿泊先も、ほとんどが都ホテルです。11階建てで174室ありますが、ドジャースタジアムで試合のある日は、ほぼ満室になっています。試合のある日は、ユニオンステーション駅からスタジアムまで10分おきに無料バスが出ます。都ホテルからなら地下鉄で1駅、歩いても800メートルくらい。他にも観戦客が利用するホテルはありますが、ここが一番、立地がいいですね」（山内氏）

ただ、山内氏が球場まで利用したのは、ツアー会社が運営しているスタジアムからホテルまで往復50ドルのシャトルバス。スタッフは日本語を話せないが、出発時には運転手が「GO！ ドジャース!!」と盛り上げながら運転してくれる。

「ドジャースタジアムは丘の上にあります。都ホテルからなら、空いていれば15分くらい。混んでいても40分もあれば大丈夫。ただ、日本人観光客の中には、試合が終わると暗い夜道を歩いて帰る人もいる。日本では当たり前かもしれませんが、そこは米国。やめた方がいいという人が多い。スタジアムの周辺は何万台と利用できる巨大な駐車場がありますが、地元の人はほとんどが車で来ていますね」（同）

透明バッグを持参

8月ということもあり、家族連れも含め、ドジャースタジアムには日本人も大勢詰めかけていた。ここで、日米の野球観戦の違いをいくつか。まず、トイレ。

「私がロスで観戦するのは、コロナ前の2018年以来なのですが、大谷人気のすごさなのかと思ったのはトイレでした（笑）。というのも、メジャーの球場はどこもトイレは入り口が何か所もあり、個室も便器も多い。そのため、日本のプロ野球場でおなじみの、トイレの行列などまずないのですが、今回は列ができていました」

入場時には探知機付きのゲートをくぐり、手荷物チェックも行われる。これも、山内氏が前回18年にはなかったことなのだが、「クリアバッグ持参」がドジャースタジアムでは義務付けられている。

「縦30センチ、横30センチ、幅15センチの透明のクリアバッグに必要なものを入れて入場します。リュックサックなど、それ以外のカバン類はロッカーに預けなければいけません。バッグには買ってきた弁当や開栓していないペットボトルなどを入れてもOK。ただ、クリアバックは現地で買うと高い。Amazonで買えるので、もし観戦に行くなら、事前に買っておいた方がいいですね」

また、以前と変わらず規制されていることもあった。山内氏にとっても絶対に外せないカメラの持ち込みだ。

「スタジアム内に持ち込めるレンズは、6インチ（約15センチ）以内となっています。プロ機材を持ち込んで、写真を撮って商売されるのを防いでいるのです。入り口で担当がメジャーや物差しで測り、確認します。私は28−200ミリのズームレンズと、スタジアムの全景を撮りたいと思っていたので魚眼レンズを持っていきましたが、どちらもクリアしました」

日米の野球観戦の違いをもう一つ。最も身近に出る「ゴミ」の問題だ。あちらでは、客は食べたり飲んだりして出たごみを、そのまま座席の下に置きっ放しにして帰るという。日本ではスタッフ総出で袋を広げて持ち燃える・燃えないなど、捨てる場所を案内したりするが、あちらはそうではない。

「これは本当におどろきますね。時々、自分のごみを持って捨てに行く米国人を見ることがありますが、本当に珍しいと感じるほどです。試合が終わった後の客席の下はゴミだらけと言っても過言ではありません。凡そですが、ビールは2500円から3000円、缶ビールが2000円、ホットドッグが1300円、チーズバーガーは1800円、ペットボトルの水も1000円超はします。スタジアム内で買うと高いので、スーパーで弁当などを買って持ち込むのですが、5万6000人収容なので、出るごみの量も半端ないです」

ブルペンは外野席のすぐ近く

今回、山内氏が購入した座席のチケット代は193ドルから217.6ドル（税別）。計6試合で、1試合平均にすると3万3000円になるという。これにビールや、ホットドッグ、関連グッズを購入すると……。

「確かに高いですが、座席によってはおいしい席もあるんです。ドジャースタジアムでは、ドジャースは3塁側で、ブルペンはレフトの近くにあります。その近くで、席によっては、ブルペンで投げる大谷や山本由伸（27）を、本当に間近で見ることができます。また、テレビ中継で映っているバックネット裏の席は10万円以上しますが、その後ろの席でもピッチャーの球筋がはっきり見える、最高の席でした。値段も3万5000円から4万円ぐらいです」

山内氏は、ドジャースのファンクラブに入会しており、今回の6試合のうち、4試合はチケット代が割引になった。ある日の試合で、近くに日本人の家族4人が観戦に来ていたが、驚くことに、誰も野球に関心はなく、ルールも知らない。ただ、「ドジャースタジアムで活躍する大谷をこの目で見たい」との思いからやってきたという。

「ワールドチャンピオンになったメジャーチームの中心選手が日本人なんて、少し前までなら考えられなかったことです。3月の東京シリーズも観戦し、大谷を目の前で見られたからいいかなと思ったのですが、やっぱりロスの突き抜けるような青空の下で活躍する大谷が一番。またドジャースタジアムに行きたいですね」

デイリー新潮編集部