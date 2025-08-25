1組あたり1〜2分

8月11日に放送された「爆笑レッドカーペット〜真夏のオール新ネタ60連発！大復活SP〜」（フジテレビ系）が話題を呼んでいる。2008〜2010年にレギュラー放送されていた人気ネタ番組「爆笑レッドカーペット」の復活特番である。最近勢いのある若手芸人たちに加えて、オードリー、しずる、狩野英孝などレギュラー時代に出ていたメンバーも集結していた。【ラリー遠田/お笑い評論家】

【写真】ネットも騒然…番組トリを務めた「まさか」の芸人

特に注目されていたのは「ノンストップスーパーショートカーニバル」というコーナー。ジョイマン、くまだまさし、クールポコ。、ゆってぃなど、爆発力のあるネタを持つ芸人が続々と登場して、会場を盛り上げていた。

（左から）狩野英孝、なかやまきんに君、ずん飯尾

この番組が大反響を巻き起こしたのは、単に懐かしい番組が帰ってきたからというだけではない。そこには明確な理由が考えられる。

この番組は2007年に特番として始まり、2008年にレギュラー化された。芸人が次々と短い持ち時間でネタを披露する「ショートネタ」の形式を定着させた功績が大きい。1組あたり1〜2分ほどで一気に笑いを取るそのテンポ感は、当時のテレビ界に新しい風を吹き込んだ。

芸人にとっては限られた時間で実力を試される厳しい場所でもあり、視聴者にとっては「次は誰が出てくるのか」とワクワクしながら楽しめる見世物の場だった。ここから人気に火がついて有名になった芸人は数多く存在する。短時間で見る人の心をつかんでウケることができれば一気にブレークすることもあるが、逆にウケなければ次は呼ばれなくなる。そんな厳しい環境の中で多くのスターが生み出されてきた。

ただ、時代が進むにつれて、ネタ番組そのものが地上波から姿を消していった。バラエティ番組はトークや企画中心へとシフトし、芸人は「ネタをやる人」から「トークをする人」へと求められる役割が変わった。ネタを純粋にテレビで楽しめる場は「M-1グランプリ」や「キングオブコント」のようなコンテスト番組以外にはほとんどなくなってしまった。

渇望されていた場

そんな状況の中で「爆笑レッドカーペット」が復活したことは、視聴者にとってまさに「渇望されていた場」の再来だった。短いネタ時間の中で芸人が勝負するスタイルは、YouTubeやTikTokに慣れた若い世代にとっても馴染みやすく、今の時代に意外なほどフィットした。つまり、単に過去の番組がそのまま当時からの視聴者に受け入れられただけではなく、かつて斬新だったフォーマットが、現代を生きる若い世代にも刺さったのである。

たとえば、ブームが過ぎて人気が急落して「一発屋芸人」と呼ばれていたような芸人が、この番組に出てきて、堂々とネタを披露していた。当時を知っている人は懐かしさを感じると共に、改めて見直すと面白さを再発見できたりもする。

一方、一発を当てた時代を知らない若い視聴者は、「一発屋芸人」という色眼鏡をかけることなく、ネタそのものを純粋に楽しむことができた。両方の世代が楽しめる構造になっていたからこそ、この番組は話題になったのだ。

社会全体が複雑化し、笑いを取り巻く言葉や表現の規制も厳しくなっている時代に、「面白いネタを1分間で見る」という単純なコンセプトの番組は輝いて見えた。そこで提供される純度の高い笑いは、ある種の安心感や爽快感をもたらした。この番組には「難しいことを考えずに笑える」という原点回帰の力があった。だからこそ幅広い世代に受け入れられて話題になったのである。

ネタ番組はもう時代遅れだと言われたこともあったが、お笑いというものの根本的な魅力が失われたわけではない。「爆笑レッドカーペット」は、ネタ番組復権のきざしを感じさせるハイクオリティな番組だった。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『逆襲する山里亮太』（双葉社）『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）など著書多数。

