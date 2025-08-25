¥½Ï¢¤Ë11Ç¯´ÖÍÞÎ±¤µ¤ì¡ÖÆæ¤Î»à¡×¤ò¿ë¤²¤¿¶áêÌÊ¸Ëû¤Î¡ÖÄ¹ÃË¡×¡¡¤Ê¤¼¶áêÌ²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¤ÏÆóÅùÊ¼¤È¤·¤ÆÁ°ÀþÉôÂâ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡80Ç¯Á°¤Î12·î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢GHQ¡ÊÏ¢¹ç¹ñ·³Áí»ÊÎáÉô¡Ë¤«¤éÀïÈÈ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¼«Å¡¤Ë¤Æ¼«»¦¤ò¿ë¤²¤¿¶áêÌÊ¸Ëû¡£ÆüÃæÀïÁèËÖÈ¯¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¼óÁê¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¸Ëû¤Î¤³¤È¤ò¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüÊÆ³«Àï¤ò²óÈò¤Ç¤¤ºÂ¿Âç¤Êµ¾À·¤òÀ¸¤ó¤ÀÀïÁè»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æµ²±¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¸Ëû¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÊ¸Î´¤Ï¡¢Î¦·³¤ÎÆóÅùÊ¼¤È¤·¤ÆµìËþ½£¤Î¥½Ï¢¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ë½ÐÀ¬¤·¡¢Àï¸å¤Ï¥½Ï¢¤Ç11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÞÎ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡Ö¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áêÌ²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¤Ç¡¢¶áêÌÊ¸Ëû¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¶áêÌÃéÂç¡Ê¤¿¤À¤Ò¤í¡Ë»á¡Ê55¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯8·î28Æü¹æ·ÇºÜ¡ÚÀï¸å80Ç¯¡¡Î¦·³¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¶áêÌÊ¸Ëû¡ÖÄ¹ÃË¡×¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡Û¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶áêÌÊ¸Ëû¤ÈÄ¹ÃË¡¦Ê¸Î´¤¬2¿Í¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ëµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿
Á½ÁÄÉã¡¦Ê¸Ëû¤Î¼«·è¤«¤é11Ç¯¸å¤Ë¡ÖÆæ¤Î»à¡×¤ò¿ë¤²¤¿ÁÄÉã¡¦Ê¸Î´
¡Ò¤¢¤ÎÀïÁè¤Î»þÂå¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Æù¿Æ¤òË´¤¯¤¹Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áêÌ²È¤Ç¤âÊ¸Ëû¤¬54ºÐ¡¢Ä¹ÃË¡¦Ê¸Î´¤â41ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç2Âå¤ÎÅö¼ç¤òÂ³¤±¤Æ¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëä¤á¤¬¤¿¤¤ÁÓ¼º´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÁ½ÁÄÉã¡¦Ê¸Ëû¤Ï¡¢GHQ¤«¤éÀïÈÈ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢½ÐÆ¬¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ºÇ½ª´ü¸ÂÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ä¤ÎÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ëÊ¸Î´¤â¡¢Àï¸å°ìÅÙ¤âÁÄ¹ñ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤Þ¤º¥í¥·¥¢¤ÎÃÏ¤Ç²Ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤ÎÀ¸³¶¤Ï¡¢ÀõÍø·ÄÂÀ»á¤Ë¤è¤ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø°Û¹ñ¤ÎµÖ¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Î´¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤¬Â¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¶áêÌÃéÂç»á¤À¡£
¡¡´ØÇòÆ»Ä¹¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£¸¶»á¤ò¸»Î®¤Ë»ý¤Ä¸ÞÀÝ²ÈÉ®Æ¬¤Î¶áêÌ²È¡£¤½¤Î¼¡´üÅö¼ç¤Ç¤¢¤ëÃéÂç»á¤Ï¶áêÌÊ¸Ëû¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡Ê¸Ëû¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁèËÖÈ¯¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢3ÅÙ¤â¼óÁê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÆüÊÆ³«Àï¤ò²óÈò¤Ç¤¤ºÂ¿Âç¤Êµ¾À·¤òÀ¸¤ó¤ÀÀïÁè»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢µ²±¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤í¤¦¡£
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤ÇÃéÂç»á¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î´Ö¤Ë¶áêÌ²È¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿½½»ú²Í¤È¡¢°ìÂ²¤ËÅÁ¤ï¤ëÁ½ÁÄÉã¤Î¼«·èÁ°Ìë¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò»ÆºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃéÂç»á¤¬Á½ÁÄÉã¤Î¼«·è¤«¤é11Ç¯¸å¤ËÆæ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿ÁÄÉã¡¦Ê¸Î´¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÀè¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÅö»ö¼Ô°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¶áêÌ¸ø¼ß²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤¬¡¢¤Ê¤¼Á°ÀþÉôÂâ¤ÎÆóÅùÊ¼¤Ë¡©
¡Ò1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯8·î9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¡ÖÆü¥½ÃæÎ©¾òÌó¡×¤òÈ¿¸Î¤Ë¤·¤¿¥½Ï¢·³¤ÎÂÐÆü»²Àï¤Ç¡¢µìËþ½£¤Ë¤¤¤¿´ØÅì·³¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾Ê¼¤Ï¡¢ÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó60Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¥½Ï¢¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈá·à¤òÀ¸¤ó¤À¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÁÄÉã¤â¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î5Ç¯Á°¤Î2·î¡¢Î¦·³¤«¤é¾¤½¸Îá¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¸Î´¤Ï¡¢Íâ·î¤ËµìËþ½£¤Î¥½Ï¢¹ñ¶¤Ë¶á¤¤°¤¾ë¤ËÃóÆÖ¤¹¤ë´ØÅì·³°¤¾ë½ÅË¤Ê¼Ï¢ÂâÂè»°ÃæÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤Þ¤¹¡£³¬µé¤ÏÆóÅùÊ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Î´¤¬Á°ÀþÉôÂâ¤ÎÆóÅùÊ¼¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²øëÃ¤Ê´é¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Ê¸Î´¤Ï²ÚÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¶áêÌ¸ø¼ß²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¡¢¸µ¼óÁê¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¹¡£Àï»þ²¼¤Ç¡¢²ÚÂ²¤äÀ¯¼£²È¤Î»ÒÄï¤é¤Ï·³Éô¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¾¤½¸¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆþÂâ¤·¤Æ¤â¹ñÆâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦·³¤Ë¤è¤ë¡ÈÄ¨È³Àâ¡É¤Ç¤¹¡£Ê¸Î´¤ÎËå¡¦¾¼»Ò¤â¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó
Åì¾ò±Ñµ¡¤Ë¡¢Â©»Ò¤òÎ¦·³¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤ß¹þ¤ó¤À
¡¡Ê¸Ëû¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢Ê¸Î´¤ÏÊÆ¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³Ø¤ËÎ±³ØÃæ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æµ¢¹ñ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÓÁ°¤¬¥×¥íÊÂ¤ß¤Ç¡¢Á´ÊÆÂç³ØÂÐ¹³Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæÀïÁè¤ÇÂÐÆüÀ¤ÏÀ¤¬°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤â¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ÆÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¸Î´¤¬¡¢¶áêÌ²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¡¢Âè1¼¡¶áêÌÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÈë½ñ´±¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·³Éô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÊ¸Ëû¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿´µö¤»¤ëÂ¸ºß¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¸Î´¤Ï·³Éô¤¬¶¯¹Ô¤¹¤ëÆüÃæÀïÁè¤ò¼ýÂ«¤¹¤Ù¤¯¡¢¶ËÈëÎ¢¤ËÃæ¹ñ¤ØÅÏ¤ê¹ñÌ±ÅÞ¤Î¾Õ²ðÀÐ¤ÈÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤·¤è¤¦¤È²èºö¡£·ûÊ¼¤Î´Æ»ë²¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î½÷À¥¹¥Ñ¥¤¤È¿Æ¸ò¤ò»ý¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¶¯À©µ¢¹ñ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÒ¤äÂè1¼¡À¯¸¢¤«¤éÂà¤¤¤¿Ê¸Ëû¤Ï¡¢·³Éô¤ä±¦Íã¤«¤é¿ÆÊÆÇÉ¤À¤È¤«¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²ÈÊÁ¤Ê¤Î¤ËÂ©»Ò¤òÊÆ¹ñÎ±³Ø¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡£Ê¸Î´¤ÎÄï¡¦ÄÌÎ´¤Ï¡¢¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ò¼¤·¤¿Ê¸Ëû¤Ï¡¢Î¦·³Âç¾¤ÎÅì¾ò±Ñµ¡¤Ë¡¢Â©»Ò¤òÎ¦·³¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÂ©»Ò¤òº¹¤·½Ð¤¹¡½¡½¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¶á¤¤ÏÃ¤¬¡Ø¶áêÌÊ¸Î´ÄÉÅé½¸¡Ù¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸Î´¤ÈÆ±¤¸ÉôÂâ¤ÇÆ±´ü¤ÎÆîÉôÃÎ°ì»á¤¬¡¢¡ÖÆâÃÏ¤Î¤â¤Ã¤È³Ú¤ÊÉôÂâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ê¸Î´¤Ï¡Ö±¦Íã¤ÎË¿»á¤¬Éã¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËËþ½£¤ÎÊÈÃÏ¤ËÆþÂâ¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·ÎÉ¤¤¿ÍÀ¸ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ó
½ªÀïÄ¾¸å¡¢¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ç¥½Ï¢·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë
¡Ò½éÇ¯Ê¼¤ÎÊ¸Î´¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î°áÎà¤ÎÀöÂõ¤«¤éÊ¼¼Ë¤ÎÊØ½êÁÝ½ü¤Þ¤Ç»¨ÍÑ¤â¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£·³µ¬¤ò¼é¤ê¸·¤·¤¤·±Îý¤ËÉÔÊ¿¤ò¸À¤ï¤º¡¢¾ÃÅô¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ëµö¤µ¤ì¤Æ¼ò¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤ë»þ¡¢¿¼¼ò¤ò¤·¤ÆÅÀ¸Æ¤ËÃÙ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ä¨È³¤Ç±«¤ÎÃæ¡¢ÉÏ·ì¤È¤Ê¤êÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹ÃË¤¬½ÐÀ¬¸å¡¢Éã¡¦Ê¸Ëû¤ÏÂè2¼¡¡¢Âè3¼¡¶áêÌÆâ³Õ¤òÁÈ¿¥¡£ºÆ¤Ó¤ÎÂà¿Ø¸å¡¢Åì¾òÆâ³Õ¤¬¼ùÎ©¤·¤ÆÆüÊÆ³«Àï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢Ê¸Î´¤ÏÄ§Ê¼´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½È÷ÌòÊÔÆþ¤È¤Ê¤êµìËþ½£¤Ç½¾·³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ°Ó¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸Î´¤Ï¡¢½ªÀïÄ¾¸å¤ËµìËþ½£¤È¥½Ï¢¡¢Ä«Á¯¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¤²¼¾ë»Ò¤Ç¥½Ï¢·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤êÌó2¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿10·î¡¢Èà¤ÏÆ¦Ëþ¹¾¤ÎÃæ½£¤Ë¤¢¤ë´ÖÅç¼ýÍÆ½ê¤Ç¡ÖÌµ»ö¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦¥½Ï¢·³¾¹»¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸Î´¤ÎºÊ¡¦Àµ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢Ê¸Î´¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤ÍÞÎ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤³¤½Èà¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¾´±ÊÂ¤ß¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥¦¥©¥í¥·¡¼¥í¥Õ¡Ê¸½¥¦¥¹¥ê¡¼¥¹¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦Ä®¤Ë¶á¤¤¾´±¥¯¥é¥¹¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ï¡¢3¾ö¤Û¤É¤Î´ÆË¼¤Ë9¿Í¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢½»´Ä¶¤Ï¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¡£¥½Ï¢·³¤ÏÊ¸Î´¤¬¶áêÌÀ¯¸¢¤Ç¡Ö¼óÁêÈë½ñ´±¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²áÂç»ë¤·¤Æ¡¢¶ËÅìÀ¯ºö¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¼ýÍÆ½ê¤Ë¤¤¤¿Êý¤Î¼êµ¤Ë¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡ÖÈë½ñ¡×¤¬±Æ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÊ¸Ëû¤Î¡È¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸Î´¤ÎÌò²ó¤ê¤ò¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
