初代桑名藩主として桑名の礎を築き、徳川四天王としても知られる戦国武将本多忠勝の魅力を広く発信する催しが24日、三重県桑名市で開かれました。

忠勝を主人公とする大河ドラマの誘致事業の一環として初めて開かれたもので、はじめに桑名市の伊藤徳宇市長が「歴史を大切にしながら桑名市に何度も足を運んでもらえる取り組みをしていきたい」と挨拶しました。

ステージでは、名古屋市を拠点に忍者の魅力を発信している忍者隠密隊がアクロバティックな演舞を披露しました。

このあと、国際忍者学会の会長を務める三重大学人文学部の山田雄司教授が本多家と忍者の関わりについて講演しました。

この中で山田教授は「本能寺の変」の際、堺にいた徳川家康が急きょ、岡崎へと帰還した「神君伊賀越え」についてふれ「忠勝の命を受けた服部半蔵が伊賀の案内をした」と忍者との関わりを示しました。

また「家康は当初、京都に向かい明智光秀を討とうとしたが、忠勝がいったん岡崎に戻るべきだと進言した」と紹介し「忠勝の進言がなければ家康は京都で討たれ日本が代わっていたかもしれない」と説明すると訪れた人たちは興味深そうに聞き入っていました。