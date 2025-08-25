山田優、金髪→ライトブルーヘアに大胆イメチェン「鬼滅的なカラーね」「人魚みたいで素敵」「ますますお美しい〜」
俳優・小栗旬（42）の妻でモデルの山田優（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。金髪→ライトブルーヘアへの“大胆イメチェン”を伝え、近影をシェアした。
染めたのは少し前のようで「綺麗なlight buleにしてもらったのに、プールに入ったらどんどん落ちていく（笑）2枚目、、、今ではほぼもう色がなくなってしまった（泣）」と、染めた直後とライトブルーが少し抜けてきた直近の近影、2枚の写真をアップ。
気に入っていたようで「もう一回ぐらいlight blueいれちゃおうかな、、、」と考えを明かしていた。
コメント欄には「かわいい〜!!」「キレイな髪色」「ますますお美しい〜」「まぢ似合ってる」「鬼滅的なカラーね」「人魚みたいで素敵」「ディズニーに出てきそう」「どんな髪色でも似合ってます」など、さまざまな声が寄せられている。
