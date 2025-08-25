企業に対し労務管理や、社会保険などに関する相談・指導を行う、三重県社会保険労務士会の名誉会長をつとめる若林正清さんが、全国社会保険労務士会連合会の会長に就任することになり23日、三重県四日市市で祝賀会が開かれました。

社会保険労務士は社労士とも呼ばれ、労働者が安心して働ける職場環境づくりを手助けする業務を行っていて、現在は全国で約4万6000人、県内では460人ほどが活動しています。

23日に開かれた祝賀会には、三重県社労士会に所属する会員など約110人が出席し、若林さんの全国社労士会連合会の会長就任を祝いました。

四日市市を中心に活動する「セコイア太鼓」による力強い演奏が披露され、祝賀会に花を添えました。そして、全国社労士会連合会の三宅裕樹常任理事が乾杯のあいさつをしました。

1968年に社会保険労務士法が施行されてから、各都道府県の社労士会をとりまとめるために東京に設立された全国社労士会連合会の55年余りの歴史の中で、東京と大阪以外の会員が会長に就任するのは初めてだということです。

若林会長は「しっかりと社労士の専門性を発揮して、より良い職場環境をつくっていくために尽力していきたい」と話しました。