ロックバンドNovelbrightのボーカル竹中雄大（29）が、25日までにインスタグラムを更新。韓国で高視聴率を記録した音楽オーディション番組「現役歌王」の日本版で、24日にBS日テレで放送された「現役歌王JAPAN」に出場し、優勝したことを報告した。

今回の放送は、9月に開催される「日韓歌王戦」に出場するメンバー7人によるチャンピオン決定戦。竹中はOfficial髭男dismの「Pretender」を披露し、審査員を圧倒した。

竹中は「優勝できました！！！！！！！」と報告。「沢山プレッシャーもあった分本当に本当に嬉しい。。。初めから1位しか興味ないって大口叩いてきたから1位じゃなかったらどうしようって不安もあったけど、みんなの応援のおかげでいい歌が歌えました。この番組に挑戦すると決めた時、もしいい結果が出せなかったらマイナスプロモーションになっちゃうんじゃないかって恐怖と不安もあったけど、挑戦して本当に良かった」と振り返った。

続けて「挑戦に失敗は付きものだけどこうして続けていればいい結果が出ることもあるんだなって思うと挑戦することを諦めないでよかったなって思います。本当にいつも応援してくれてありがとうございます」と感謝。「日韓歌王戦」に向け「日本代表としていい歌歌ってきます！！」と意気込みをつづった。